麦登橄榄球22预购奖励有哪些 各版本预购奖励内容介绍

2021-08-17 11:19:30 来源：互联网 编辑：佚名

麦登橄榄球22这款游戏即将在21号开始正式发售了，相信已经有不少玩家在steam上预购这款游戏了吧，下面就为大家介绍一下麦登橄榄球22各版本的预购奖励有哪些，一起来看看吧。

麦登橄榄球22预购奖励介绍

预购即可获得以下奖励：

1.自选的 Tom Brady 或 Patrick Mahomes 强化物品。

2.Madden Ultimate Team 中的精英传球手策略卡片。

3.升级 Vanity。

4.球队：20 点职员点数。

5.球队门面：从 10 级开始的“将领”球员类型和 Tom Brady 装备胶囊。

6.Madden Ultimate Team：从 32 名 NFL 球星中选择 1 名。

MVP版

预购MVP版即可获得以下奖励：

1.提前 3 天抢先体验。

2.Brady 或 Mahomes 强化物品。

3.精英传球手策略物品。

4.60 点球队职员点数。

5.从 32 名 NFL 球星中选择 1 名。

6.封面球员精英物品。

7.升级装饰物品。

8.Brady 装备胶囊。

9.从 10 级开始的“将领”球员类型。

10.11 个球队梦幻组合包。

球队模式中的的全新功能包括职员管理、增强的情景引擎和每周策略。通过统一进度在球队门面和 The Yard 之间共享角色进度和球员等级。Ultimate Team 中有史以来首次可在中场休息时间调整超级巨星 X 因素。

球队

职员管理和天赋树。

增强的场景引擎。

每周策略。

统一进度

在球队门面和 The Yard 之间共享角色进度。

新的球员等级。

在比赛中赢得声望并升级。

Ultimate Team

在中场休息时间调整超级巨星 X 因素。

轻松管理球队默契度。

王朝版

预购王朝版即可获得以下奖励：

1.提前 3 天抢先体验。

2.Brady 或 Mahomes 强化物品。

3.精英传球手策略物品。

4.100 点球队职员点数。

5.从 32 名 NFL 球星中选择 1 名。

6.封面球员精英物品。

7.升级装饰物品。

8.Brady 装备胶囊。

9.从 10 级开始的“将领”球员类型。

10.27 个球队梦幻组合包。

11.1个传奇球员胶囊。

从精选传奇组合包中选择 Brady 或 Mahomes。

球队模式中的的全新功能包括职员管理、增强的情景引擎和每周策略。通过统一进度在球队门面和 The Yard 之间共享角色进度和球员等级。Ultimate Team 中有史以来首次可在中场休息时间调整超级巨星 X 因素。

球队

职员管理和天赋树。

增强的场景引擎。

每周策略。

统一进度

在球队门面和 The Yard 之间共享角色进度。

新的球员等级。

在比赛中赢得声望并升级。

Ultimate Team

在中场休息时间调整超级巨星 X 因素。

轻松管理球队默契度。

以上就是关于各版本预购奖励内容介绍的全部内容，希望能让对这款游戏感兴趣的玩家有个大致的了解。