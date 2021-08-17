逃离塔科夫12.11SKS怎么改枪 SKS有哪些特点

2021-08-17 11:03:25 来源：互联网 编辑：佚名

逃离塔科夫12.11版本已经更新一段时间了，游戏里多少都改动了一些武器和瞄具，其中SKS是游戏中常见的一把半自动突击步枪，下面就为大家讲解一下逃离塔科夫12.11SKS的该枪方式和特点，一起来看看吧。

逃离塔科夫12.11的特点

1、SKS的价格低廉，即使是35发容量的弹匣，在跳蚤也并不昂贵，开跳蚤之前，可以购买美商的20发弹匣。故非常容易回保。

2、子弹性价比高，ps弹足以从档初过渡到档中，大部分boss也可以顺利击杀，如果是特殊需要，半自动打bp弹和不需要带弹匣的特性，也能够把成本控制在最低。

3、相比起未改装的全自动枪械，SKS更容易压枪，特别是没有瞄准镜的情况下。

SKS有两种，分别为SKS于OP-SKS。OP-SKS特有的燕尾槽可以让玩家在枪械的后半部分安装瞄准镜和战术设备，这让SKS能选择的瞄准镜更多了，因为如果在前半端安装瞄准镜的话，像EKP-8-18这样的小瞄准镜就极难使用，只能使用MRS这类大框的瞄准镜。

SKS的改装，优先是弹匣容量，大弹匣可以有效增加SKS的容错率，一把35发弹匣的SKS打BP弹，可以在新手手中轻松击杀海关5人男团且不需要临时装填弹药，这种体验是全自动枪械无法比拟的。如果想不开镜CQB，则需要安装战术设备(两种版本的SKS安装战术设备都需要先安装导轨基座)。

弹匣之后，则可以开始尝试用螺纹转接器安装枪口，跑图任务推荐使用消音，可以在解决敌人的同时更好地隐藏自己，追求低后座CQB的可以尝试SRVV。

有瞄准镜、战术设备、弹匣、枪口的SKS，已经具备不错的素质了。

SKS怎么改装

如果你中后期依然热衷SKS这把枪，那么可以尝试在枪托上下手。FD USA可以让你自主安装后握把，而Tapco INTRAFUSE则可以安装前握把和枪尾，最终可以达到78垂直后座、172水平后座、74以上人机功效的惊人效果。

即使满改，价格也十分适中，而且依然容易回保。

需要注意，我不建议使用scav掉落的低耐久SKS，因为SKS在中远距离作战单点时，虽然卡枪没那么致命，可一旦精准度出问题，就非常危险，我曾试过中距离连点三枪头结果没有命中。

不要认为SKS是半自动枪械，所以射速就会比全自动低很多，熟练后2秒以内打完35发十分容易。

压弹时，可以随时用鼠标取消来应对突发状况，切勿在交战时因为压弹而延误战机。

同时，SKS是可以边跑步边压弹的，这让你的机动力十分可观，打完一轮以后可以边跑边压弹绕后或者风筝。

以上就是关于逃离塔科夫12.11SKS改枪和SKS特点的全部内容，个人觉的这把枪适合开局没有更好武器的时候使用，因为是半自动武器，所以个人还是建议装个高倍镜远距离当狙用。