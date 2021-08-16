云顶之弈11.16铁盾锐雯怎么玩 铁盾锐雯怎么搭配阵容

云顶之弈11.16铁盾锐雯在当前版本是比较稳定的上分阵容，这套阵容坦度高并且控制能力强，伤害也非常可观，西面就为大家讲解一下关于云顶之弈11.16铁盾锐雯的玩法，感兴趣的玩家一起来看看吧。
阵容棋子构成：加里奥、泰坦、锐雯、艾瑞莉娅、贾克斯、芮尔、奈德丽、洛。
阵容关键羁绊：拼多多羁绊。
锐雯：饮血、飓风、轻语/杀人剑/火炮
刀妹：伏击、反甲、狂徒
洛：青龙刀或救赎
多余输出装备给武器或豹女，多余坦度装备给加里奥
锐雯拼多多是测试中非常稳定的吃分阵容，虽说锐雯在更新中攻击力与技能攻击力加成被削弱，但增强征服的改动让锐雯续航能力大大增强，只要锐雯能3星输出依然猛烈，续航还加稳定。
以上就是关于云顶之弈11.16铁盾锐雯玩法的全部内容，目前版本铁盾锐雯可以算是比较主流的上分利器，缺点就是这套阵容比较赌，需要锐雯7级后追三星。
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