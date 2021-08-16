永劫无间百步穿杨成就怎么做 百步穿杨成就完成介绍

2021-08-16 17:32:41 来源：互联网 编辑：佚名

永劫无间游戏中有不少成就，成就可以在对局中完成，其中百步穿杨这个成就有不少玩家不知道该怎么做，下面就为大家介绍一下永劫无间百步穿杨成就的攻略，一起来看看吧。

百步穿杨成就完成介绍

成就描述

百步穿杨：在单局内完成五次爆头。

完成方法

玩家在做这个成就的时候，首先要清楚，只需要完成五次爆头就可以了，不是五次爆头击杀，也不限制任何远程武器。

完成这个成就很简单，即便远程武器打不准也可以轻松完成，重点在于武器的选择上，这里建议唯一选择连弩。

连弩的优势在于精准，攻击频率高，并且子弹多，可以在中近距离形成比较大的压制力，相比其他武器，完成五次爆头相对简单许多。

如果用连弩还是射不中其他人头的话，建议在中后期苟一点，远远看见和尚和人打架的时候，就可以拿出连弩对着和尚大佛头上的发光部位点射，很轻松就能完成了。

以上就是关于永劫无间百步穿杨成就攻略的全部内容，这个成就不算很难，对于玩家的射击准度有一定要求。