喋血复仇选哪个角色好 什么角色好用

2021-08-16 17:19:42 来源：互联网 编辑：佚名

喋血复仇游戏中目前总共有8个角色，每个角色都有自己的特点，不少萌新玩家不知道什么角色好用，西面就为大家介绍一下喋血复仇新手角色选择，刚接触游戏的玩家来看看吧。

喋血复仇角色选择推荐

个人觉得最好用的角色还得是伊凡杰洛

配几个耐力卡基本上不缺耐力，配个霰弹枪或冲锋枪在队友三趴后经常溜怪而且不会被追上，60秒可以直接自己挣脱意味着在接近安全屋的时候能在万不得已的情况下卖队友通关，相当于全局都有免费的电击器，而且还不需要带卡浪费卡槽。

我玩这游戏相当狗，是四排那我可以分配队友资源，否则路人局我就得优先保证自己的存活，先带非常苟的一套卡，开局捡把霰弹枪然后二话不说买俩绷带，带的生成更多支援道具卡可以让我不几乎需要在安全屋里买绷带和医疗箱，前面几关打完我能有两三千左右，第四关开头先给队伍买张升级卡。农场开始我得预留个800金币，但凡生命值降到五分之三左右我就直接去医疗柜回生命值上限。

以上就是关于喋血复仇角色选择的全部内容，以上只是个人的一些角色体验，玩家可以选择自己喜欢的角色进行游戏。

