2021steam冬季特卖是什么时候 冬季特卖有哪些游戏打折

2021-08-16 17:06:32 来源：互联网 编辑：佚名

steam中游戏打折一直都是各位游戏爱好者最关注的事情，一定有不少玩家为了这次活动已经将自己心仪的游戏放到购物车了吧，下面就为大家介绍一下2021steam冬季特卖时间和猜测会有那些游戏打折，感兴趣的玩家一起来看看吧。

2021steam冬季特卖时间



2021年冬季特卖：12月22日-2022年1月5日

促销游戏猜测

刺客信条英灵殿





刺客信条英灵殿是在2020年11月10号发售的游戏，这次猜它会打折是因为在8月12号推出了围攻巴黎的新DLC，所以个人感觉有可能会在冬季特惠上打折。



赛博朋克2077





这款游戏之前被捧的太高，但是在主机版上表现的实在太差，并且bug很多，可能会打折拉一波玩家的注意。



消逝的光芒







消逝的光芒2就要发售了，游戏公司可能会将这款进行打折。



以上就是关于2021steam冬季特卖时间和打折游戏猜测的全部内容，促销活动就要来了，各位玩家的钱包准备好了吗？