steam2021秋季特惠是什么时候 秋季特惠哪些游戏会打折

2021-08-16 16:49:06 来源：互联网 编辑：佚名

对于爱玩游戏的人来说，steam上游戏打折一直都是最愉快的时候，今年的steam秋季特惠相信有不少玩家都非常期待吧，下面就带大家了解一下2021年steam秋季特惠的时间和预测会有哪些游戏打折，一起来看看吧。

steam2021秋季特惠时间和打折游戏预测

2021年秋季特卖：11月24日-30日

秋季打折游戏预测



绝地求生（PUBG: BATTLEGROUNDS)

选这款游戏因为这游戏又要免费一周了，就有可能会在秋季特惠中进行打折（反正我是这么想的)，吃鸡目前可以说是不管大街小巷的玩家都知道的一款游戏，盲猜会在秋季特惠上打折。

荒野大镖客2



荣获超过175项年度游戏奖项且获得超过250个满分评价，相信这次打折可能会有它的身影。

冰气时代



猜测这款游戏会打折的理由是冰气时代2已经正式公布了并推出了预告片，1代可能会打折让玩家们了解一下游戏，为之后的2代做铺垫。

以上就是关于steam2021秋季特惠时间和游戏打折预测的全部内容，上述打折内容全属个人盲猜，实际请按照steam为准。