steam2021万圣节特惠是什么时候 万圣节哪些游戏打折

2021-08-16 16:10:40 来源：互联网 编辑：佚名

steam将迎来2021年万圣节特惠，将会有大量的游戏开始打折，各位玩家的钱包准备好了吗，可能有不少玩家不知道steam万圣节什么时候开始特卖，下面就给大家分享一下steam2021万圣节特惠的时间和万圣节预测哪些游戏打折，感兴趣的玩家一起来看看吧。

steam2021万圣节特惠时间

2021年万圣节特卖：10月28日-11月1日

万圣节打折游戏预测

目前为止steam并没有发布万圣节会有那些游戏打折，但是按照往日的惯例一般会从steam上人气最高的一下开始打折，下面就来预测一下。



1、巫师3：狂猎

这款游戏就不多说了，巫师三部曲的最后一部，至今为止都是steam上人气数一数二的作品，每次打折都有它的身影，盲猜这次万圣节特惠它可能也会打折。



2、无主之地3



这款游戏在去年2020年秋季特惠的时候也打折过一次，还打了3.3折，卖的贼便宜，估计今年的万圣节可能也会打折。

3、戴森球计划

今年非常火的一款国产沙盒模拟经营游戏，可以说是火遍了全球，并且还是今年新出的，虽然价格不贵就70元，但还是猜测可能会在今年的万圣节活动中打折。



以上就是关于steam2021万圣节特惠时间和预测打折游戏的全部内容，打折游戏估计非常多，这里只做一个猜测，玩家可以将自己喜欢的游戏收藏到购物车里，打折的时候可以直接购买。