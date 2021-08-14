神佑释放8月16号更新了什么 8月16号更新有什么补偿

2021-08-16 14:07:47 来源：互联网 编辑：佚名

神佑释放游戏在8月16号上午开始更新，很多玩家不知道神佑释放要更新哪些内容，更新补偿奖励有什么，下面就给大家分享一下神佑释放8月16号的更新内容和补偿奖励，感兴趣的玩家一起来看看吧。

神佑释放8月16更新内容和补偿奖励

奖励日期

2021年8月16日 10:00~ 2021年8月17日 10:00 (CST)

道具将在游戏进入阶段通过邮件发放。

奖励道具

迅捷秘药 x 2

急救书 x 2

50,000 金币

内容更新

修复了玩家在接受VIP等级达成奖励道具时，在某一阶段会收到两次卢梅纳道具的错误现象。

修复了牧师使用“狼的印记”神佑时，通过“保护与牺牲”无需冷却时间即可使用联盟技能的现象。

修复了牧师激活 "狼的印记" 神佑的同时使用 "保护与牺牲" 技能后，使用某些技能时不会减少生命值的现象。

以上就关于神佑释放8月16号更新内容和补偿奖励的全部消息，更新补偿只有在奖励期间才能获取道具。