神佑释放坐骑怎么抓 坐骑怎么获得

2021-08-16 13:56:04 来源：互联网 编辑：佚名

神佑释放游戏中有许多坐骑能加快玩家的赶路速度，坐骑是能够在野外抓取的，不少玩家不太了解坐骑怎么抓，下面就带大家了解一下神佑释放坐骑获取方法，一起来看看吧。

神佑释放坐骑怎么抓

买一下驯服工具到驯服地点吃了之后拉一起秒，直接杀就行，如果驯服成功了会有提示的、

驯服后到领地畜舍添加，去等待室看宠物的属性，有概率变成坐骑卡。

要注意，一级的畜舍只能驯养一只，三级可以开始养更多宠物，不过二级升三级需要图纸。

生产是必可以出坐骑卡的，实在驯服不出来可以直接拿驯服过的生产。

以上就是关于神佑释放坐骑抓取的全部内容了，游戏中玩家只需要按下X键即可召唤坐骑。