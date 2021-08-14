神佑释放狼牧技能怎么加点 狼牧怎么玩

2021-08-16 13:44:03 来源：互联网 编辑：佚名

神佑释放游戏中目前有5大职业，每一种职业都有自己的及各流派，其中狼牧这个流派比较强势，这个流派能打伤害又能治疗，不少玩家都选择这个流派，下面就为大家分享一下狼牧的玩法和技能加点，一起来看看吧。

神佑释放狼牧玩法和技能加点

核心被动

保护与牺牲、勇敢。

被动加点优先级：保护与牺牲>勇敢>生命之力>一触即发。

核心技能

雷霆之怒或罪罚之刃、神圣宝珠光之守护。

技能推荐与加点优先级：雷霆之怒或罪罚之刃挑一个加作为主力输出，神圣宝珠作为主力治疗，治疗技能等级够高才能为牺牲爆发增加续航，其余技能主要是补充输出。

输出思路

先用闪光连击和输出技能暖机，光之守护能量够了就可以放，爆发输出2连击雷霆或罪刃然后补上1个治疗球回血为一套爆发循环。

2秒守护时间内基本可以打2套半，光之守护结束前记得给场上留1-2个球，血瓶作为备用急救手段不要贪爆发乱用。

爆发期间职业技能天罚一满就放，注意目标走位导致二段伤害丢失。

治疗思路

有需求的情况下，光之守护放出后一直放宝珠，够需求后可以趁机补一点输出，具体尺度自己把握。

以上就是关于神佑释放狼牧技能加点和玩法的全部内容，希望对大家有所帮助。