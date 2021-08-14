使命召唤先锋什么时候发售 使命召唤先锋出了吗

使命召唤先锋是由Sledgehammer Games开发，动视发行的第一人称射击游戏，是使命召唤系列的第18部作品，因此也称之为使命召唤18，这部作品重回二战时期。游戏内包含单人战役模式，多人对战模式和大逃杀吃鸡模式。下面就给各位玩家分享一下关于使命召唤18的官方发售时间的最新消息。
发售时间：2021年秋季
官方并没有说明关于使命召唤具体发售时间，可能将在10月到11月之间发售。
目前已知使命召唤先锋将推出标准版、跨时代捆绑包以及终极版，终极版以及标准版被保留下来。
除了版本信息，图片中还包含三个将会在游戏中登场的角色形象以及这些角色手中所持有的武器造型。
使命召唤先锋被大锤工作室主导开发，拥有单人战役，多人模式和僵尸模式，设定在第二次世界大战的欧洲和太平洋战场，剧情围绕现代盟军特种部队的诞生。
以上就是关于使命召唤先锋发售时间的全部内容，虽然不知道真假，但还是请各位使命召唤老玩家耐心等待。
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