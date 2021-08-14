云顶之弈11.16有什么厉害的上分阵容 11.16强力上分阵容怎么搭配

2021-08-16 11:32:22 来源：互联网 编辑：佚名

云顶之弈11.16版本已经更新了，游戏中改动了不少英雄阵容，不少玩家还是比较关心有什么阵容搭配容易上分，下面就为大家分享一个当前版本比较强势的上分阵容，一起来看看吧。

云顶之弈11.16强势上分阵容

恶魔小炮

阵容棋子构成：加里奥、波比、凯南、赛娜、卢锡安、璐璐、崔丝塔娜、厄运小姐。

阵容关键羁绊：4小恶魔败+3炮手+3哨兵。

小炮：轻语、饮血、无尽

露露：伏击、青龙刀、羊刀

凯南：冰心、鬼书

多余输出装备给卢锡安，多余坦度装备给加里奥

大家一定会问，小炮与炮手不是削弱了吗，还推荐小炮?对的小炮削弱了，但炮手只是2炮削弱，4炮手还是450%的伤害，且这套阵容坦度棋子咱们添加了加里奥(版本大增强)，强度非常不错。

由于攻速削弱，小炮出装上也需要改版，不在以飓风去增加输出点，采用无尽+轻语组合打爆伤流。

以上就是关于云顶之弈11.16强势上分阵容的全部内容，这套阵容虽然强势不过这个阵容的同行比较多，这时候就比较拼运气了。