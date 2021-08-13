永劫无间闪振刀怎么操作 闪振刀技巧心得

2021-08-14 11:41:33 来源：互联网 编辑：佚名

永劫无间中闪振刀是战斗中非常实用的一个技巧，很多玩家都不知道闪振刀怎么操作，下面就为大家讲解一下永劫无间闪振刀技巧心得，一起来看看吧。

闪振在当前版本是非常好用的一个博弈手段，比如说，AB代表两位玩家均手持太刀，当A玩家以普a->普a->右键蓄力，之后一段蓄就予以释放，此时B玩家在A玩家第二下普a之后反击普a。

此时如果想转振刀，无论是c振还是跳振，都非常难振出来，尤其是当A玩家一段蓄的时间把控非常好的情况下，而B玩家如果选择长按shift后闪振，就可以在对方放出一段蓄的同时，利用无敌帧躲过一段蓄的第一下伤害，在接下来的剑气中振到A玩家。

1：有些玩家被这种情况振刀时，发现对手身上没有亮出红光直接金色振刀，此时会判断为对手用了外挂，但实际上是因为网络原因造成，在振刀的这方是有红光的，而被振刀的这方看不到。另阔刀的平a较慢，很难在平a之后转振刀成功。

2：闪振在右闪和左闪中同样可以在侧身振刀，振刀的判定角度非常广，不过对手有时可能会稍有偏离就无法振到了。

特殊情况为匕首在平a后长按shift过程中，会进入金色霸体，此时是无法按出振刀的，匕首想要实现这个操作，需要利用c来打断shift来实现，那么这就引入了接下来的技巧：

当处于进攻状态中，长按shift可被c打断，短按shift无法用c中断。

注：非常奇怪的是，匕首和阔刀在长按shift后接c按快捷振刀是可以的，而其他武器则会出现升龙或者蹲下平a的状况。

c之后不仅可以接振刀，当然也可以接升龙。

以上就是关于永劫无间闪振刀技巧的全部内容，在实战中如何运用得当的话,那么可以拥有反败为胜的机会。