永劫无间闪振刀怎么操作 闪振刀技巧心得

永劫无间中闪振刀是战斗中非常实用的一个技巧，很多玩家都不知道闪振刀怎么操作，下面就为大家讲解一下永劫无间闪振刀技巧心得，一起来看看吧。
闪振在当前版本是非常好用的一个博弈手段，比如说，AB代表两位玩家均手持太刀，当A玩家以普a->普a->右键蓄力，之后一段蓄就予以释放，此时B玩家在A玩家第二下普a之后反击普a。
此时如果想转振刀，无论是c振还是跳振，都非常难振出来，尤其是当A玩家一段蓄的时间把控非常好的情况下，而B玩家如果选择长按shift后闪振，就可以在对方放出一段蓄的同时，利用无敌帧躲过一段蓄的第一下伤害，在接下来的剑气中振到A玩家。
1：有些玩家被这种情况振刀时，发现对手身上没有亮出红光直接金色振刀，此时会判断为对手用了外挂，但实际上是因为网络原因造成，在振刀的这方是有红光的，而被振刀的这方看不到。另阔刀的平a较慢，很难在平a之后转振刀成功。
2：闪振在右闪和左闪中同样可以在侧身振刀，振刀的判定角度非常广，不过对手有时可能会稍有偏离就无法振到了。
特殊情况为匕首在平a后长按shift过程中，会进入金色霸体，此时是无法按出振刀的，匕首想要实现这个操作，需要利用c来打断shift来实现，那么这就引入了接下来的技巧：
当处于进攻状态中，长按shift可被c打断，短按shift无法用c中断。
注：非常奇怪的是，匕首和阔刀在长按shift后接c按快捷振刀是可以的，而其他武器则会出现升龙或者蹲下平a的状况。
c之后不仅可以接振刀，当然也可以接升龙。
以上就是关于永劫无间闪振刀技巧的全部内容，在实战中如何运用得当的话,那么可以拥有反败为胜的机会。
神佑释放游戏中有不少boss，其中魅魔是游戏里非常难打的boss，相信有不少玩家都被团灭过吧，下面就为大家介绍神佑释放boss魅魔的打法攻略，一起来看看吧。魅魔boss打法攻略老三魅魔在中间跳舞的时候会触发魅惑的debuff。所有人都报团互相攻击，使用攻击频率高的技能。保证将队友打致半血以下，即可消
神佑释放这款游戏中目前共有5个角色，不同的角色有不同的流派，而且不同流派的加点也是不一样的，下面就为大家介绍神佑释放惩戒牧加点方式，感兴趣的玩家一起来看看吧。惩戒牧加点推荐牧师惩戒系技能输出非常之高，神佑推荐选勇者系，主加4天赋，附加2天赋技能主加雷霆之怒，附加神圣洗礼和罪罚之刃，平常打小怪吸血球可
航母指挥官2这款游戏已经在8月11日正式发售了，相信有不少玩家已经开始玩了吧，游戏中有不少载具供玩家实用，其中直升机是游戏中非常重要的载具，很多玩家表示直升机难操作，下面就为大家介绍航母指挥官2中直升机的用法，一起来看看吧。航母指挥官2直升机的操作方法直升机在甲板上倒立并不会影响你的飞机起降，你的飞
暗黑破坏神2重制版将在8月14号开启B测，官方说B测会让加入新职业，不少玩家比较好奇新职业有哪些，下面就为大家介绍暗黑破坏神2重制版新职业，一起来看看吧。暗黑破坏神2重制版新职业介绍根据官方消息，预购了暗黑破坏神2重制版的玩家可以在8月14日凌晨1点~8月18日凌晨1点期间开启首波测试，在抢先体验结
神佑释放游戏中有不少坐骑，坐骑能能加快玩家的赶路速度，其中有个坐骑叫奇美拉，可以说奇美拉是目前为止等级做高的坐骑了，而且长得特别霸气，不少玩家都想要拥有，下面就为大家介绍奇美拉的获取方式，一起来看看吧。神佑释放奇美拉获取方法玩家的Vip等级达到10的时候，就可以在商城中领取奇美拉添加卡。使用奇美拉添
永劫无间游戏中匕首是一把非常好用的武器，有些玩家不知道匕首怎么连招，下面就为大家讲解一下永劫无间匕首连招的操作，感兴趣的玩家来看看吧。永劫无间匕首连招操作技巧A闪A接升龙和A接升龙在正面对抗的时候是伪连，升龙的前摇太大只要你按下了闪，只要不往对面脸上闪，对面就根本不可能升得到你，只有在背刺的时候才能
炉石传说这次更新版本游戏中添加了很多牌，可能有不少玩家不知道新版本元素萨该怎么配卡组，下面就给大家介绍一下炉石传说元素萨新版本玩法，一起来看看吧。元素萨新版本牌组两张法术，不带轮转，为了原初必定上手玩具。对应不同英雄可以改变起手留牌，比如任务法直接找笼斗或者武器，原初或者玩具。也可以打元素铺场流，不
刺客信条英灵殿最新dlc围攻巴黎已经上线了，可能已经有不少玩通关了，下就为大家分享一下刺客信条英灵殿dlc围攻巴黎的流程时间和主线过关心得，一起来看看吧。刺客信条英灵殿dlc围攻巴黎通关时间和心得第二部资料剧情说实话比德鲁伊之怒还要少，不过倒是挺阳间的，完全没有牛鬼蛇神，是完全没有，没有任何诡异恐怖
云顶之弈11.16版本已经正式上线了，这次更新对复生刺阵容也一些调整，下面就为大家介绍云顶之弈11.16复生刺阵容的搭配，一起来看看吧。复生刺阵容的搭配6刺客4复生羁绊分析早期过渡开局抢攻速，卖血走连败，不拉人口，自然升级，有龙族上龙族，2阶段吃一波5连败，可以尽量精致一点，先存满50利息，然后用利
云顶之弈游戏中有很多的阵容组合，不同的组合所需要的英雄是不一样的，下面就为大家介绍云顶之弈11.16铁骑光明炮阵容的玩法，感兴趣的玩家来看看吧。云顶之弈11.16铁骑光明炮阵容玩法英雄羁绊推荐：4炮手3光明3铁卫阵容英雄选择推荐：加里奥、赛娜、卢锡安、芮尔、诺提勒斯、贾克斯、厄运小姐、崔丝塔娜英雄装