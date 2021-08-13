神佑释放沉睡之鳞怎么打 沉睡之鳞boss打法介绍

2021-08-14 11:36:51 来源：互联网 编辑：佚名

神佑释放中沉睡之鳞boss比较难打，不少玩家都被团灭过，下面就为大家讲解一下沉睡之鳞boss打法，感兴趣的玩家一起来看看吧。

神佑释放沉睡之鳞打法

主线副本里的第一个boss很肉，BOSS抬手周身AOE范围伤，拔矛闪光远距离投射，眩晕扇形火球，滚开躲就好，唯一难点打断BOSS读条，需要较高的输出，没打断则所有人有爆炸dbuff，会炸队友，一定要分散。

BOSS的读条技能是按剩余血量算的，分别为81%、51%、21%血一共3次，建议没打开百分比血量显示的先去设置里打开一下。开荒期平均等级31的1牧师+2守护+2游侠的队伍打到81%大概需要50~60秒，从81到51需要大概1分30秒，所以CD在30~50秒的大技能能开场放1次，打断第一次读条后放1~2次。

从51%到21%大概需要80秒，不过以上结论都是按照DPS能打断来算的，如果输出不够没打断导致减员的话得另算。

这个BOSS的一招是从身后拿出2跟光矛插在地上，然后全员眩晕+QTE，并对主要仇恨目标的方向丢一排横向的火球，火球撞到人就炸但可以用翻滚的无敌帧撞炸。

QTE的类型是狂按WSAD中的一个。BOSS的读条具体方式是到了指定血量后，走去固定点发言“黑火将吞噬你”，重点是等发言气泡消失后才开始读条。

有可以蓄力的技能最好是等到了81%血BOSS来到指定地点后，再开始对着BOSS蓄力，BOSS的危险发言持续4秒，第五秒聊天气泡框消失并且打断读条框开始出现，刚好大部分蓄力技能都需要3~5秒蓄力，不过一定要等打断框出来再放技能。

释放失败后给的DEBUFF具体是：在打断失败1秒后，BOSS先向全场震一圈AOE，你30级的话伤害大概1200~1400;在这个伤害跳出来的同时，每个人获得一个持续10秒，向自身周围大概3.5个人类标准身体宽度，一共4次每次对别人1500~1800伤害(第一次伤害判定在BOSS震身AOE后立马就出，之后每2.5秒一次)。

以上就是关于神佑释放沉睡之鳞boss打法的全部内容，玩家可以和小伙伴一起配合进行挑战。