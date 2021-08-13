喋血复仇怎么打食人魔 食人魔打法介绍

2021-08-14 11:29:15 来源：互联网 编辑：佚名

喋血复仇B测已经开始了，这次测试游戏中会加入新的怪物食人魔，不少玩家不知道该怎么打，下面就为大家介绍食人魔打法，一起来看看吧。

食人魔打法介绍

问：食人魔走到一定距离就会遁地后面在跑出来，那么有什么方法能直接在隧道口击杀呢?

答：如果要"在隧道口"交战可以，没有其他干扰的情况下，食人魔要进隧道只能拆掉左边的网，右边的铁网设计上不给拆，是可以在两个铁往中间的柱子跟食人魔绕圈圈跳恰恰。

要"击杀"则是要堆叠一些额外伤害BUFF,些许有机会击杀(最后狙击手榴弹同时攻击)，最近的一次第一次打大概压到5%左右差点直接杀了。

以上就是关于食人魔打法介绍的全部内容，食人魔伤害和血量还是比较高的，玩家可以通过走位进行击杀。