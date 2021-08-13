喋血复仇有哪些武器 武器属性效果及特点介绍

2021-08-14 11:25:04 来源：互联网 编辑：佚名

喋血复仇是一款射击冒险游戏，既然是射击游戏，那游戏中一定有不少武器供玩家选择，项目就为大家介绍喋血复仇中有那些武器，一起来看看吧。

喋血复仇武器属性效果及特点介绍

冲锋枪

【乌兹】

卡牌属性：反射

弹药类型：手枪/冲锋枪弹药。

开火模式：全自动

特点：该自动冲锋枪伤害较低，射速慢但还是能达到效果。

【维克托】

弹药类型：手枪/冲锋枪弹药

开火模式：全自动

特点：该自动冲锋枪伤害较低，射速极快。

【MP5】

弹药类型：手枪/冲锋枪弹药

开火模式：全自动

特点：该自动冲锋枪伤害较低，几乎任何情况下都适用。

【UMP45】

弹药类型：手枪/冲锋枪弹药

开火模式：全自动

该冲锋枪伤害中等，极度精准且后坐力低。

霰弹枪

【TAC14】

该泵动式霰弹枪伤害较高，一次只能装填一发子弹。

【870快枪】

该泵动式霰弹枪伤害较高，一次只能装填一发子弹。

【超级90】

半自动霰弹枪伤害中等，一次只能装填一发子弹。

【AA12】

该自动霰弹枪伤害中等，容易操控并且可以消灭一大群目标。

突击步枪

【SCAR】

该自动步枪伤害较高，且准确度不错，射速低于标准。

【M16】

该三连发步枪伤害中等，射速几块，每发之间的延迟极短。

【AK47】

该自动步枪伤害较高，但连续射击时容易失准，射速低于标准。

【M4卡宾】

该自动步枪伤害较低，但容易操控。

【牧场用步枪】

该半自动步枪伤害较高，射速低且后坐力强。

狙击枪

【M1A】

该半自动步枪伤害较高，射速低且后坐力强。

【凤凰350L】

该栓动狙击步枪伤害较高，每发之间的栓动时间较短。

【巴雷特M95】

该栓动狙击步枪伤害很高，每发之间的栓动时间较长。

轻机枪

【RPK】

该自动轻机枪伤害较高，但射速低。

【M249】

该自动轻机枪伤害较低，但射速及容量都较高。

以上就是关于喋血复仇全武器介绍的全部内容，玩家可以按照自己的喜好来进行武器搭配。