云顶之弈11.16破败女枪阵容怎么搭配 破败女枪怎么玩

2021-08-14 11:14:52 来源：互联网 编辑：佚名

云顶之弈破败女枪是一个比较强力的阵容，不少玩家都觉得非常好用，下面就为大家介绍云顶之弈11.16破败女枪阵容怎么搭配，一起来看看吧。

11.16破败女枪阵容搭配

阵容推荐：女枪+德莱文+武器+猪妹+锤石+泰坦+人马+芮尔

阵容分析：

破败女枪阵容可以说是当前版本比较强势的阵容之一，而在破败女枪阵容中，包含有多个阵容羁绊，而这些阵容羁绊将可以为这一阵容带来不一样的效果，有些阵容羁绊可以把该阵容的输出能力进行提升，有些阵容羁绊则可以将该阵容的攻击力进行提高，还有些阵容将可以把这一阵容的护甲进行增加。

在开局选秀的时候，你可以优先将大剑这一装备拿到手，当这一阵容达到3-2阶段的时候，你就可以将这一阵容的人口数量上升到6人口，随后你就可以进行大搜一波，当你搜出4破败羁绊和2重骑羁绊，随后你就可以开始进行卡利息了，接下来，你就可以开始进行追3星英雄了。

而你可以优先将女枪这一英雄的星级上升到3星，随后，便是将猪妹这一英雄的星级达到3星。

核心英雄和装备推荐

破败女枪阵容的核心英雄为女枪和人马，女枪这一英雄是作为破败女枪阵容的主C英雄，女枪这一英雄在装备选择方面，你可以给女枪这一英雄带上青龙刀、科技枪以及大天使这三件装备。

而人马这一英雄则是作为破败女枪阵容的副C英雄，人马这一英雄在装备选择方面，你可以给人马这一英雄带上光日炎、反甲以及龙牙这三件装备。

至于阵容当中的猪妹这一英雄在装备选择方面，你可以给猪妹这一英雄带上救赎这一装备就可以了。

云顶之弈11.16版本中破败女枪阵容的搭配效果是非常好的，就当前版本来说这个阵容是一个比较强势的阵容，或许在后期的内容中会出现其他强大的吃鸡阵容，但是现在玩家使用这个阵容还是会有非常好的吃鸡效果，在11.15版本中，破败女枪阵容阵容是不会被淘汰的。

以上就是云顶之弈11.16破败女枪阵容搭配的全部内容，想了解更多游戏攻略请关注91游戏网。