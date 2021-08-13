神佑释放怎么打魅魔 魅魔boss打法攻略

2021-08-13 16:11:14 来源：互联网 编辑：佚名

神佑释放游戏中有不少boss，其中魅魔是游戏里非常难打的boss，相信有不少玩家都被团灭过吧，下面就为大家介绍神佑释放boss魅魔的打法攻略，一起来看看吧。

魅魔boss打法攻略

老三魅魔在中间跳舞的时候会触发魅惑的debuff。

所有人都报团互相攻击，使用攻击频率高的技能。

保证将队友打致半血以下，即可消除魅惑buff，记住别吃药，吃药有debuff减治疗。

正常没进阶段的时候，切记，不可被鞭子抽到。

以上就是关于魅魔boss打法攻略的全部内容，玩家可以找几个认识的小伙伴一起组队进行挑战，这样能有更好的配合。