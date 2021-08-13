神佑释放惩戒牧怎么加点 惩戒牧技能加点介绍

2021-08-13 16:05:37 来源：互联网 编辑：佚名

神佑释放这款游戏中目前共有5个角色，不同的角色有不同的流派，而且不同流派的加点也是不一样的，下面就为大家介绍神佑释放惩戒牧加点方式，感兴趣的玩家一起来看看吧。

惩戒牧加点推荐

牧师惩戒系技能输出非常之高，神佑推荐选勇者系，主加4天赋，附加2天赋

技能主加雷霆之怒，附加神圣洗礼和罪罚之刃，平常打小怪吸血球可以替换成誓约

起手和循环：如图1+2+3+3+C，3技能暴击会减1和2的CD，技能CD期单体2左4右，群体无脑右键

目前我1107装分金色+1武器，最高输出20级雷霆，打小体型BOSS一共二段伤害，出暴击2个3.3W，大体型BOSS三段，神圣洗礼15级单体首发伤害也有近2W，可以叠加三层，推荐附升。罪罚用来蹭怪的，后期可以点起来或者跟洗礼平点

这个游戏核心资源是SP，装备是有上限的，神佑等级也是有上限的，而SP没有上限，技能等级才是王道

以上就是关于神佑释放惩戒牧加点的全部内容，惩戒牧伤害非常高，本身就是牧师，能奶能输出，在团队中也是不可或缺的角色。