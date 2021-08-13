航母指挥官2怎么开直升机 直升机怎么用

2021-08-13 15:47:13 来源：互联网 编辑：佚名

航母指挥官2这款游戏已经在8月11日正式发售了，相信有不少玩家已经开始玩了吧，游戏中有不少载具供玩家实用，其中直升机是游戏中非常重要的载具，很多玩家表示直升机难操作，下面就为大家介绍航母指挥官2中直升机的用法，一起来看看吧。

航母指挥官2直升机的操作方法

直升机在甲板上倒立并不会影响你的飞机起降，你的飞机应该可以直接穿过它执行战斗任务，一段时间之后它会消失，忍受一下就好。

飞行任务高度点一下那个无人机操作的路径点就会看到调整页面了。