神佑释放怎么获得奇美拉 奇美拉坐骑怎么得

2021-08-13 15:29:33 来源：互联网 编辑：佚名

神佑释放游戏中有不少坐骑，坐骑能能加快玩家的赶路速度，其中有个坐骑叫奇美拉，可以说奇美拉是目前为止等级做高的坐骑了，而且长得特别霸气，不少玩家都想要拥有，下面就为大家介绍奇美拉的获取方式，一起来看看吧。

神佑释放奇美拉获取方法

玩家的Vip等级达到10的时候，就可以在商城中领取奇美拉添加卡。

使用奇美拉添加卡就可以获得奇美拉坐骑了，除此之外没有任何获得方法，可以说是土豪的玩物罢了。

以上就是关于神佑释放奇美拉获取方式的全部内容，奇美拉属于土豪大佬的坐骑，具有些大佬说V10可能要充值6W左右，如果真的有想要奇美拉的玩家请量力而行。