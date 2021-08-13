永劫无间匕首有哪些连招 匕首连招讲解

2021-08-13 10:09:18 来源：互联网 编辑：佚名

永劫无间游戏中匕首是一把非常好用的武器，有些玩家不知道匕首怎么连招，下面就为大家讲解一下永劫无间匕首连招的操作，感兴趣的玩家来看看吧。

永劫无间匕首连招操作技巧

A闪A接升龙和A接升龙在正面对抗的时候是伪连，升龙的前摇太大只要你按下了闪，只要不往对面脸上闪，对面就根本不可能升得到你，只有在背刺的时候才能算是真连。

升龙前摇长距离短，一对一能被直接升起来的我是真想不明白你是怎么被升起来的，正常情况下对面能升起你来的距离你长枪完全都能够得着他。

BBB在没捡到紫武器魂玉之前基本是没有任何用，伤害一般前摇后摇都长而且每一段的间隔对面都可以直接一个闪或者回头振。

这匕首正确用法就应该是混战中A空气接闪拉进，再接升龙，升到了就打一套，升不到就直接B接A空气再两段闪跑，或者是直接A闪A闪A闪无限偷伤害。

如果真觉得没法对抗匕首，我的建议是去练刀房熟悉熟悉匕首的升龙范围，拉开距离只要对面敢胡乱升就是活靶子，在下面蓄力就不愁打不到。

以上就是关于永劫无间匕首连招的全部内容，匕首操作不算难，但是攻击距离近是短板，玩家需要熟悉匕首的攻击范围才能给敌人最有效的打击。