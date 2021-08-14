刺客信条英灵殿dlc围攻巴黎流程多久 围攻巴黎主线通关分享

2021-08-13 09:54:04 来源：互联网 编辑：佚名

刺客信条英灵殿最新dlc围攻巴黎已经上线了，可能已经有不少玩通关了，下就为大家分享一下刺客信条英灵殿dlc围攻巴黎的流程时间和主线过关心得，一起来看看吧。

刺客信条英灵殿dlc围攻巴黎通关时间和心得

第二部资料剧情说实话比德鲁伊之怒还要少，不过倒是挺阳间的，完全没有牛鬼蛇神，是完全没有，没有任何诡异恐怖剧情，就是一家庭伦理剧。结局应该是双选项，最后抉择时候可以考虑看一下npc手册做决断，反正就是选了一边得罪另一边。

新的兵种存在感巨低巨低，法兰西重骑兵听着很屌但是打斗起来就是在马上原地转圈儿笨的不得了，德鲁伊之怒起码还有个德鲁伊强兵不是?没啥感觉，反正刚尼尔加狗哥枪一路就突突完了。

新武器双短剑，没怎么开发，双短剑看着跟牙签似的没什么感觉，双巨镰有点类似巨斧。

跑腿日常和德鲁伊之怒类似，也是做任务收集资源换东西，但是可换的东西不多，目前只发现一套套装，但是新增的符文有点意思，一个符文顶过去两个用，比如加速度和闪避整合到一个符文里，大概这种的。

探索搜宝方面我只能说巴黎的下水道名不虚传，真的能给人绕晕了，明明看见宝物就在脚底20米结果楞是找不到入口，主要是巴黎房子多那入口隐蔽的，我炸了。

下水道有老鼠，一群两眼冒绿光的耗子一听见你脚步声乌央央的就涌过来了，老鼠可太猛了真的。

风景这块法国阳光还是好一些的，比英格兰明朗但不如爱尔兰绿意盎然(爱尔兰毕竟绿岛)。建筑物这方面还是可以的，巴黎还有亚眠都还不错，有中世纪城堡那味儿了，同比较确实高出英格兰一些。

不过这一作城堡地下室可以看到宗教审判的血腥，刑具一套一套的，讲真挺渗人。

纯主线游戏时间大约5-7小时看个人有没有兴趣看对话，全收集预计12-16小时左右吧。

以上就是关于刺客信条英灵殿dlc围攻巴黎流程时间和通关的全部内容了，这次的dlc感觉就像是一个故事，而且节奏比较慢，dlc还不错但没有给玩家一种震撼的感觉。