神佑释放世界boss有哪些 世界boss怎么刷

2021-08-12 15:59:45 来源：互联网 编辑：佚名

神佑释放中打败世界boss能获得不少材料和装备，也是玩家获取装备的重要途径，有不少玩家不知道世界boss有哪些，世界boss该怎么打，下面就为大家介绍一下，感兴趣的玩家一起来看看吧。

世界boss刷取介绍



世界boss有cd好几天，每到下一阶段给上一阶段奖励，也就是18级给开10装备的箱子，25级给开18，35级给开25。

目前已知的草原巨人、鹰身女妖、水元素、蜘蛛女王、幻影骑士、骨龙，另外30-40级地图还有几只独眼巨人。

世界boss主要打完有任务奖励，必给一个紫甚至金。

除了世界boss，紫标的稀有boss也给箱子，也有装备，但是箱子装备都不能强化和交易。

以上就是关于神佑释放世界boss的全部内容，boss还是比较难的，建议玩家组队进行攻略。