神佑释放狂战士怎么加点 狂战士神佑怎么选

神佑释放中狂战士这个职业的伤害和爆发都非常高，但是要蓄力，不少新手玩家不知道狂战士该怎么加点，神佑怎么选，下面就为大家介绍一下，一起来看看吧。
技能
我使用的技能
猛攻、旋风斩、连砍、斩杀
猛攻
冲击技能
旋风斩
斩击技能
连砍
冲击技能 前期可用伤害最高的技能，吃王非常强力，清群怪尚可，单体小怪第二、三下容易挥空，遇到小只马建议蓄一下就可以打了
斩杀
冲击技能
推荐加点
斩杀>连斩
我不使用的技能
捕获
斩击技能
愤怒狂想曲
冲击技能
威慑
咆啸技能
突进
冲击技能
吸血
吸取的血量似乎是看打击数而不是伤害量，基本上打群怪才有效益，吃王那回血量基本等于没有，而且冷却时间超长
神佑
我目前使用的神佑
雄狮之心
野兽之王的袭击
使用
野兽之王的进击
使用
连击
技能命中触发增伤效果，一层2%，最高10层20%
野性释放
减少技能冷却，增加暴击伤害
推荐加点
连击>野兽之王的袭击=野性释放>野兽之王的进击
我不使用的神佑
勇者馈赠
几乎是集中强化旋风斩的神佑，前期旋风斩做为主力技能的时候可用
狼的印记
强化肩撞和冲击技能的神佑，因为不怎么用肩撞就不用了
新月伊戈尔
跟我的斩杀套路不合
职业技能
我使用的职业技能
愤怒：爆发
增加伤害25%和跑速15%，更重要的是斩杀技能无冷却，必带
战神附体
血线安全的时候可增加愤怒值延长爆发时间追求顶尖输出
我不使用的职业技能
肩撞
30等前你也只能带这个了，某些装备会给肩撞减防效果
愤怒：灭绝
消耗愤怒和最大血量40%，释放大范围的强力AOE输出，给大佬研究套路了
愤怒：血脂渴望
消耗愤怒回血，安全牌玩法
疾风
肩撞消耗愤怒增加跑速和防御力，增加坦度
恐惧瘫痪
被灭绝打到的敌人减速
脑震荡
肩撞使人晕眩1.5秒，PVP取向?
无尽渴望
血脂渴望回血量增加，但会5秒内无法获得愤怒
以上就是关于神佑释放狂战士加点和神佑的选择，各位玩家如更好的加点和神佑可以自己选择。
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