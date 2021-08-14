神佑释放狂战士怎么加点 狂战士神佑怎么选

2021-08-12 15:46:09 来源：互联网 编辑：佚名

神佑释放中狂战士这个职业的伤害和爆发都非常高，但是要蓄力，不少新手玩家不知道狂战士该怎么加点，神佑怎么选，下面就为大家介绍一下，一起来看看吧。

神佑释放狂战士加点和神佑的选择

技能

我使用的技能

猛攻、旋风斩、连砍、斩杀

猛攻

冲击技能

旋风斩

斩击技能

连砍

冲击技能 前期可用伤害最高的技能，吃王非常强力，清群怪尚可，单体小怪第二、三下容易挥空，遇到小只马建议蓄一下就可以打了

斩杀

冲击技能

推荐加点

斩杀>连斩

我不使用的技能

捕获

斩击技能

愤怒狂想曲

冲击技能

威慑

咆啸技能

突进

冲击技能

吸血

吸取的血量似乎是看打击数而不是伤害量，基本上打群怪才有效益，吃王那回血量基本等于没有，而且冷却时间超长

神佑

我目前使用的神佑

雄狮之心

野兽之王的袭击

使用

野兽之王的进击

使用

连击

技能命中触发增伤效果，一层2%，最高10层20%

野性释放

减少技能冷却，增加暴击伤害

推荐加点

连击>野兽之王的袭击=野性释放>野兽之王的进击

我不使用的神佑

勇者馈赠

几乎是集中强化旋风斩的神佑，前期旋风斩做为主力技能的时候可用

狼的印记

强化肩撞和冲击技能的神佑，因为不怎么用肩撞就不用了

新月伊戈尔

跟我的斩杀套路不合

职业技能

我使用的职业技能

愤怒：爆发

增加伤害25%和跑速15%，更重要的是斩杀技能无冷却，必带

战神附体

血线安全的时候可增加愤怒值延长爆发时间追求顶尖输出

我不使用的职业技能

肩撞

30等前你也只能带这个了，某些装备会给肩撞减防效果

愤怒：灭绝

消耗愤怒和最大血量40%，释放大范围的强力AOE输出，给大佬研究套路了

愤怒：血脂渴望

消耗愤怒回血，安全牌玩法

疾风

肩撞消耗愤怒增加跑速和防御力，增加坦度

恐惧瘫痪

被灭绝打到的敌人减速

脑震荡

肩撞使人晕眩1.5秒，PVP取向?

无尽渴望

血脂渴望回血量增加，但会5秒内无法获得愤怒

以上就是关于神佑释放狂战士加点和神佑的选择，各位玩家如更好的加点和神佑可以自己选择。