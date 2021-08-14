刺客信条英灵殿死神套装怎么获得 死神套装全部件位置一览

2021-08-12 10:15:44 来源：互联网 编辑：佚名

刺客信条英灵殿游戏更新了围攻巴黎DLC，新增加了一套死神套装，估计不少玩家都不太了解死神套装的获取方式和位置，下面就为大家介绍一下刺客信条英灵殿死神套装获取途径，一起来看看吧。

刺客信条英灵殿死神套装全部件获取途径

死神长裤

Reaper Pants 是在完成他的 反抗军任务 达到 恶名 Level 2 后从 Pierre 那里购买的。这是他的位置：

通过执行叛军任务获得所需的货币，称为“拒绝者”。如果有更多队友在这些任务中幸存下来，您将获得奖励。要增加此奖金，请从 Pierre 处购买升级版，这样可以为您提供更多团队成员。始终选择弓箭手作为您的队友，他们几乎不会被敌人攻击并且很容易保持活力。





死神头盔

Reaper Helm 在达到恶名等级 3 后从 Pierre 处购买。继续执行他的任何任务以提高您的恶名 等级。

死神斗篷

Reaper Cloak 在达到恶名等级 3 后从 Pierre 处购买。继续执行他的任何任务以提高您的恶名等级。

死神护腕

死神护腕是达到恶名3 级、返回 Pierre 并接受他的下一个任务的自动奖励。然后它们应该自动放置在您的库存中。右上角可能没有此项目的弹出窗口。接受下一个任务后只需检查您的库存，死神护腕应该在手臂装甲下。

死神腰带

Reaper Cloak 是在达到 恶名 等级 4 后从 Pierre 处购买的。继续执行他的任何任务以提高您的恶名等级。

以上就是关于刺客信条英灵殿死神套装的全部内容，想了解更多游戏攻略请继续关注91游戏网。