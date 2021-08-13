神佑释放神谕任务怎么触发 神谕任务位置在哪

2021-08-12 09:53:47 来源：互联网 编辑：佚名

神佑释放游戏中有神谕任务，完成神谕任务玩家可以获得丰富的奖励，很多玩家不知道神谕任务怎么触发，下面就给大家介绍神谕任务的触发位置，一起来看看吧。

神佑释放神谕任务触发位置

通过世界地图可确认神谕任务进行的位置和离任务激活的剩余时间。

当任务激活时，一个 "祈愿" 的对象会出现在该地区，或者如果您在该地区击败了特定数量的某种怪物，在任务信息部分会显示 "可以领取任务" 。

神谕任务将向该地区内所有符合条件的玩家尝试进行神谕任务。

以上就是关于神佑释放神谕任务触发的全部内容，神谕任务完成后能获得不少奖励，建议玩家触发后尽快完成。