云顶之弈11.16修改了哪些英雄 英雄改动详解

2021-08-12 09:41:14 来源：互联网 编辑：佚名

云顶之弈11.16今天就要更新了，游戏每次更新都会对英雄多晒有些修改，下面就带大家了解一下云顶之弈11.16中修改了哪些英雄，一起来看看吧。

云顶之弈11.16英雄修改一览

1费

奥拉夫

治疗：25/35/75 >>> 20/30/70

解析：

奥拉夫的削弱是显而易见的，这张卡前期过度能力实在是太强了，3神盾3哨兵的2星奥拉夫是前期所有物理阵容过度的神。

2费

锤石

技能伤害：200/400/1000 >>> 175/350/800

解析：

锤石的削弱对于后排主C英雄来说一定是一个好消息，3星锤石一发勾过去，1星4费主C直接大残甚至暴毙，但是如今被砍了20%伤害，至少后排主C的容错率会大很大。

崔斯塔娜

技能攻速：125/150/175% >>> 120/140/160%

解析：

3星小炮攻速削弱了15%，但是2、4小恶魔攻速提升只有5%，6、7小恶魔却并没有提升。这个削弱实在是不少，但是如果有一个基克却是能够弥补攻速带来的影响。当然了有8小恶魔羁绊的加持话，这点削弱还是能接受得。

3费

魔腾

(重做)被动：[魔腾]的每第三次攻击会斩击邻格的所有敌人，造成他70%攻击力附加70/85/110(+AP)额外物理伤害，并为自身提供相当于此次攻击100%实际伤害值的治疗效果。如果只面对一个目标，魔腾将会提升他35%的攻击速度，持续3秒。

瑞雯

额外攻击力：90/100/130% >>> 90/100/120%

解析：

赌锐雯实在是太强势了，小削弱一点还是可以接受得。10%的额外攻击力不痛不痒，锐雯有杀人剑还是能玩的。

亚索

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技能伤害：250/350/650 >>> 250/350/600

额外真实伤害：25/35/65 >>> 25/35/60

解析：

亚索被削弱也是显而易见的，作为当前热门的3费赌狗阵容，此次的削弱并不是特别多，还是能接受得。独家依然强势!

李青

技能伤害：250/350/700 >>> 250/350/650

解析：

盲僧也算是小砍吧，毕竟不到3星的盲僧影响不是特别大，如果3星盲僧也只是一个伤害补充，不影响整体。

璐璐

技能攻速持续时长：4 >>> 5

解析：

璐璐技能攻速持续时长增加，其实算是对于小炮的一个补充。

如果璐璐的技能能够确保每一次给到小炮，这次改动反而是对小炮的加强!

4费

厄斐琉斯

技能伤害(额外)：150/200/400 >>> 150/200/600

技能伤害(加成)：350/375/475% >>> 350/375/500%

解析：

厄斐琉斯的改动基本不用看，3星厄斐琉斯伤害提升了还是不错的，但是问题是你能够找到3星厄斐琉斯吗?

加里奥

技能伤害：200/300/2000 >>> 200/300/1200

嘲讽时长：2 >>> 2.5

治疗格挡伤害：50% >>> 60%

解析：

相对于厄斐琉斯的增强，加里奥那才叫做实打实的提升，主要表现在嘲讽时长和治疗格挡伤害两个方面上，像技能伤害的降低，实在是笑话，真的会拿加里奥追3星打伤害吗?反而嘲讽时长的提升才是对于坦克而言至关重要。

卡尔玛

技能伤害：210/260/750 >>> 225/280/750

解析：

相对于圣光大眼仔的高登场率来看，卡尔玛最近排位的上场率并不是特别高，此次技能的加强也是显而易见的。能否让卡尔玛重新登场，除了卡尔玛的伤害加强以外，我们还需要看新版本的游戏环境如何，如果赌狗阵容多，卡尔玛可能还会继续拉胯。

5费

格温

双抗偷取：1/1/11 >>> 2/2/11

解析：

格温的加强是本次所有英雄里面加强最恐怖的。双抗偷取直接翻倍，这就意味着格温打肉简直是无敌，对于重骑人马这些坦克型阵容来说，实在就是毁灭性打击。9人口不知道上什么，单挂一只格温就对了。

盖伦

技能伤害：25/30/200% >>> 25/35/200%

解析：

2星盖伦技能伤害的提升还是不错的，再加上当前版本卡尔玛的伤害提升，新版本很有可能8黎明要重出江湖。

阿克尚

技能攻速：60/80/400% >>> 70/85/400%

解析：

阿克尚的攻速提升是小嗨我没有想通的，本来当前版本T0级别的阿克尚居然再次加强，而且还提升了关键的攻速。再加上新版本游侠羁绊的提升，如果国服上线前没有改动的话，新版本以阿克尚为主C的阵容黑夜游侠和光明哨兵即将重返T0阵容。

以上就是关于云顶之弈11.16英雄改动的全部内容，这次改动的英雄还是比较多的，也让大家对这次英雄改动有一个大致的了解。