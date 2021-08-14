云顶之弈11.16修改了哪些英雄 英雄改动详解

云顶之弈11.16今天就要更新了，游戏每次更新都会对英雄多晒有些修改，下面就带大家了解一下云顶之弈11.16中修改了哪些英雄，一起来看看吧。
1费
奥拉夫
治疗：25/35/75 >>> 20/30/70
解析：
奥拉夫的削弱是显而易见的，这张卡前期过度能力实在是太强了，3神盾3哨兵的2星奥拉夫是前期所有物理阵容过度的神。
2费
技能伤害：200/400/1000 >>> 175/350/800
解析：
锤石的削弱对于后排主C英雄来说一定是一个好消息，3星锤石一发勾过去，1星4费主C直接大残甚至暴毙，但是如今被砍了20%伤害，至少后排主C的容错率会大很大。
技能攻速：125/150/175% >>> 120/140/160%
解析：
3星小炮攻速削弱了15%，但是2、4小恶魔攻速提升只有5%，6、7小恶魔却并没有提升。这个削弱实在是不少，但是如果有一个基克却是能够弥补攻速带来的影响。当然了有8小恶魔羁绊的加持话，这点削弱还是能接受得。
3费
(重做)被动：[魔腾]的每第三次攻击会斩击邻格的所有敌人，造成他70%攻击力附加70/85/110(+AP)额外物理伤害，并为自身提供相当于此次攻击100%实际伤害值的治疗效果。如果只面对一个目标，魔腾将会提升他35%的攻击速度，持续3秒。
额外攻击力：90/100/130% >>> 90/100/120%
解析：
赌锐雯实在是太强势了，小削弱一点还是可以接受得。10%的额外攻击力不痛不痒，锐雯有杀人剑还是能玩的。
金铲铲之战
LOL云顶之弈正版授权手游免费版本
吃鸡攻略大全
免费棋盘&角色
立即获取
技能伤害：250/350/650 >>> 250/350/600
额外真实伤害：25/35/65 >>> 25/35/60
解析：
亚索被削弱也是显而易见的，作为当前热门的3费赌狗阵容，此次的削弱并不是特别多，还是能接受得。独家依然强势!
技能伤害：250/350/700 >>> 250/350/650
解析：
盲僧也算是小砍吧，毕竟不到3星的盲僧影响不是特别大，如果3星盲僧也只是一个伤害补充，不影响整体。
技能攻速持续时长：4 >>> 5
解析：
璐璐技能攻速持续时长增加，其实算是对于小炮的一个补充。
如果璐璐的技能能够确保每一次给到小炮，这次改动反而是对小炮的加强!
4费
厄斐琉斯
技能伤害(额外)：150/200/400 >>> 150/200/600
技能伤害(加成)：350/375/475% >>> 350/375/500%
解析：
厄斐琉斯的改动基本不用看，3星厄斐琉斯伤害提升了还是不错的，但是问题是你能够找到3星厄斐琉斯吗?
加里奥
技能伤害：200/300/2000 >>> 200/300/1200
嘲讽时长：2 >>> 2.5
治疗格挡伤害：50% >>> 60%
解析：
相对于厄斐琉斯的增强，加里奥那才叫做实打实的提升，主要表现在嘲讽时长和治疗格挡伤害两个方面上，像技能伤害的降低，实在是笑话，真的会拿加里奥追3星打伤害吗?反而嘲讽时长的提升才是对于坦克而言至关重要。
技能伤害：210/260/750 >>> 225/280/750
解析：
相对于圣光大眼仔的高登场率来看，卡尔玛最近排位的上场率并不是特别高，此次技能的加强也是显而易见的。能否让卡尔玛重新登场，除了卡尔玛的伤害加强以外，我们还需要看新版本的游戏环境如何，如果赌狗阵容多，卡尔玛可能还会继续拉胯。
5费
格温
双抗偷取：1/1/11 >>> 2/2/11
解析：
格温的加强是本次所有英雄里面加强最恐怖的。双抗偷取直接翻倍，这就意味着格温打肉简直是无敌，对于重骑人马这些坦克型阵容来说，实在就是毁灭性打击。9人口不知道上什么，单挂一只格温就对了。
技能伤害：25/30/200% >>> 25/35/200%
解析：
2星盖伦技能伤害的提升还是不错的，再加上当前版本卡尔玛的伤害提升，新版本很有可能8黎明要重出江湖。
阿克尚
技能攻速：60/80/400% >>> 70/85/400%
解析：
阿克尚的攻速提升是小嗨我没有想通的，本来当前版本T0级别的阿克尚居然再次加强，而且还提升了关键的攻速。再加上新版本游侠羁绊的提升，如果国服上线前没有改动的话，新版本以阿克尚为主C的阵容黑夜游侠和光明哨兵即将重返T0阵容。
以上就是关于云顶之弈11.16英雄改动的全部内容，这次改动的英雄还是比较多的，也让大家对这次英雄改动有一个大致的了解。
永劫无间中闪振刀是战斗中非常实用的一个技巧，很多玩家都不知道闪振刀怎么操作，下面就为大家讲解一下永劫无间闪振刀技巧心得，一起来看看吧。闪振在当前版本是非常好用的一个博弈手段，比如说，AB代表两位玩家均手持太刀，当A玩家以普a->普a->右键蓄力，之后一段蓄就予以释放，此时B玩家在A玩家第
神佑释放中沉睡之鳞boss比较难打，不少玩家都被团灭过，下面就为大家讲解一下沉睡之鳞boss打法，感兴趣的玩家一起来看看吧。神佑释放沉睡之鳞打法主线副本里的第一个boss很肉，BOSS抬手周身AOE范围伤，拔矛闪光远距离投射，眩晕扇形火球，滚开躲就好，唯一难点打断BOSS读条，需要较高的输出，没打断
喋血复仇B测已经开始了，这次测试游戏中会加入新的怪物食人魔，不少玩家不知道该怎么打，下面就为大家介绍食人魔打法，一起来看看吧。食人魔打法介绍问：食人魔走到一定距离就会遁地后面在跑出来，那么有什么方法能直接在隧道口击杀呢?答：如果要"在隧道口"交战可以，没有其他干扰的情况下，食人魔
喋血复仇是一款射击冒险游戏，既然是射击游戏，那游戏中一定有不少武器供玩家选择，项目就为大家介绍喋血复仇中有那些武器，一起来看看吧。喋血复仇武器属性效果及特点介绍冲锋枪【乌兹】卡牌属性：反射弹药类型：手枪/冲锋枪弹药。开火模式：全自动特点：该自动冲锋枪伤害较低，射速慢但还是能达到效果。【维克托】弹药类
云顶之弈破败女枪是一个比较强力的阵容，不少玩家都觉得非常好用，下面就为大家介绍云顶之弈11.16破败女枪阵容怎么搭配，一起来看看吧。11.16破败女枪阵容搭配阵容推荐：女枪+德莱文+武器+猪妹+锤石+泰坦+人马+芮尔阵容分析：破败女枪阵容可以说是当前版本比较强势的阵容之一，而在破败女枪阵容中，包含有
神佑释放游戏中有不少boss，其中魅魔是游戏里非常难打的boss，相信有不少玩家都被团灭过吧，下面就为大家介绍神佑释放boss魅魔的打法攻略，一起来看看吧。魅魔boss打法攻略老三魅魔在中间跳舞的时候会触发魅惑的debuff。所有人都报团互相攻击，使用攻击频率高的技能。保证将队友打致半血以下，即可消
神佑释放这款游戏中目前共有5个角色，不同的角色有不同的流派，而且不同流派的加点也是不一样的，下面就为大家介绍神佑释放惩戒牧加点方式，感兴趣的玩家一起来看看吧。惩戒牧加点推荐牧师惩戒系技能输出非常之高，神佑推荐选勇者系，主加4天赋，附加2天赋技能主加雷霆之怒，附加神圣洗礼和罪罚之刃，平常打小怪吸血球可
航母指挥官2这款游戏已经在8月11日正式发售了，相信有不少玩家已经开始玩了吧，游戏中有不少载具供玩家实用，其中直升机是游戏中非常重要的载具，很多玩家表示直升机难操作，下面就为大家介绍航母指挥官2中直升机的用法，一起来看看吧。航母指挥官2直升机的操作方法直升机在甲板上倒立并不会影响你的飞机起降，你的飞
暗黑破坏神2重制版将在8月14号开启B测，官方说B测会让加入新职业，不少玩家比较好奇新职业有哪些，下面就为大家介绍暗黑破坏神2重制版新职业，一起来看看吧。暗黑破坏神2重制版新职业介绍根据官方消息，预购了暗黑破坏神2重制版的玩家可以在8月14日凌晨1点~8月18日凌晨1点期间开启首波测试，在抢先体验结
神佑释放游戏中有不少坐骑，坐骑能能加快玩家的赶路速度，其中有个坐骑叫奇美拉，可以说奇美拉是目前为止等级做高的坐骑了，而且长得特别霸气，不少玩家都想要拥有，下面就为大家介绍奇美拉的获取方式，一起来看看吧。神佑释放奇美拉获取方法玩家的Vip等级达到10的时候，就可以在商城中领取奇美拉添加卡。使用奇美拉添