云顶之弈11.16羁绊有哪些改动 11.16羁绊改动一览

2021-08-12 09:34:34 来源：互联网 编辑：佚名

云顶之弈11.16就要更新了，游戏新版本对羁绊都做了一些改动，下面就给大家介绍云顶之弈11.16羁绊都有哪些改动，感兴趣的玩家一起来看看吧。

云顶之弈11.16羁绊改动一览

征服者

(重做)[征服者]们获得攻击速度，并且他们的攻击和技能会回复自身实际伤害值百分比的生命值。

(2)25%攻速，15%治疗量

(4)65%攻速，20%治疗量

(6)120%攻速，25%治疗量

(8)250%攻速，35%治疗量

新版本征服者羁绊，能够根据伤害恢复百分比的生命值，这个是一个不错的改动。但是征服少了一个铁男，4费卡里面只有一个德莱文能C。新版本征服羁绊能玩，但是需要怎么合理搭配还是一个非常值得研究的阵容。

神盾战士

攻击力：3/5/15 >>> 3/6/15

6神盾羁绊得到了小幅度提升，但是影响并不是特别大，再加上当前版本武器并不是特别强势，因此这个提升不会带来特别大的改变。

游侠

攻速：75/180/400% >>> 80/180/400%

2游侠羁绊的提升，对厄斐琉斯、阿克尚来说是一个非常好的消息，毕竟黑夜游侠只需要2游侠羁绊即可，虽然提升了只有5%的攻速，毕竟也是提升还是不错的。

小恶魔

攻速：5/30/75/150% >>> 10/35/75/150%

小恶魔增强了前期过度的能力，但是对于恶魔主C的小炮削弱而言，这里的提升并不是特别大。

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