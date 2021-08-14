云顶之弈11.16装备有哪些改动 11.16装备改动介绍

2021-08-11 17:54:09 来源：互联网 编辑：佚名

云顶之弈11.16版本就快要更新上线了，游戏每次更新都会多多少少对装备进行一定的改动，下面就为各位玩家介绍一下云顶之弈11.16版本中有哪些装备改动，希望能帮到大家。

云顶之弈11.16装备改动

征服者纹章

现在是小恶魔纹章。

铁甲卫士纹章

现在是重骑兵纹章。

能量圣杯

法强：25 >>> 30

基克的先驱

攻速：25% >>> 30%

无尽之刃

现在还会额外获得10%暴击伤害。

正义之手

(重做)携带者获得下列加成效果：

增加10攻击力和10法术强度;

攻击和技能为携带者提供相当于10%实际伤害值的治疗效果。

在每个战斗阶段开始时，其中一项加成将提升至40(%)。

巨龙之牙

(重做)获得200额外魔抗抗性(包含了装备基础部分)。在受到技能的魔法或真实伤害时，对技能的施放者发射一枚火球，对其造成30%最大生命值的真实伤害(1秒冷却时间)。

伏击之爪

(重做)在战斗开始时，携带者及同一行1格以内的友军会获得护盾，格挡击中的第一个敌方技能。这个护盾可以叠加。

泰坦的坚决

当携带者攻击或受到攻击，会获得2点攻击力和法强。这个效果最多叠加至25层，并在达到最高层数时获得25护甲和魔抗。

以上就是关于云顶之弈11.16装备改动的全部内容，增强了不少冷门装备，玩家可以多出不少选择搭配。