喋血复仇有哪些卡牌 什么卡牌厉害

2021-08-11 16:18:31 来源：互联网 编辑：佚名

喋血复仇是一款第一人称射击游戏，游戏中有非常多的卡牌，这些卡牌能为角色增加不少属性，下面就为大家介绍喋血复仇中的卡牌技能，感兴趣的玩家一起来看看吧。

喋血复仇卡牌介绍

1.能量棒:+20%耐力恢复，+5生命值。

耐力恢复是近战和频繁跑路所需要的属性，+5生命值聊胜于无，近战或跑得快思路不错的选择。

另外,纯正面一般选了都没什么问题，只是在有些思路下收益不如其他卡片高。纯正面卡片的这个小特点就不赘述了。

⒉.激励牺牲:队友倒地后,给其他所有队友提供秒回2.5生命值持续10秒。

纯收益，在第二难度好处特别明显，第三难度因为玩家容易被秒，反而看起来不如第二难度赚。第一难度脚打，这种生存卡牌在第一难度价值比较低，后面关于第一难度就略了，主要讨论第二第三难度。

另外不知道这个能不能多人叠触发多次,有试过的可以在楼中楼说下。

3.宽厚之魂:治疗队友时也为自己提供等量治疗。老妈玩家的选择，但是止痛药的假血和药膏的后续回复好像不触发这个技能?有待测试。

4.长期抗战:蹲下时获得防御和准确度加成。蹲哥狂喜。

5.为陨落者报仇:队友倒地后,其他队友获得10秒无限子弹和攻击力、换弹速度加成。

一个人出去卖脸,其他人拿着249之类的高DPS武器清特感清尸潮(绝唱6连警告)。和激励牺牲搭配食用味道更佳。

6.先锋:近战伤害+10%，消灭敌人后附近队友获得1点假血。

近战流派专属，喜欢玩V推小刀的也可以选配。

7.战斗小刀:V键由男拳女拳改为小刀刺击。

小刀伤害比初始的近战武器还高，出手速度也比较快。可以看作是花费一张卡片多了一个近战武器格子。可以触发所有近战效果。

8.弹药满满:+10%队伍弹药容量。

四个人全带等于所有人+40%。不过这种非战斗数值实际上不关键，因为可以通过霍夫曼掉弹、队友沟通丢备弹来做到弹药充足。实际上是不如直接增加战斗数值的卡片的。对于泼水爱好者来说，不如其他卡片加的多。

9.前蹲!:蹲伏时获得10%防御力，并且不会黑枪、被黑枪。

供喜欢黑枪或者容易被黑枪的朋友选择。比如近战哥或者狙哥。

10.药膏:治疗队友后，还会让队友获得总计15点的后续秒回。

老妈专属，一般配合止痛药比较多。选了这个可以考虑不升支援品质(只加5点绷带恢复)，升支援物品数量，靠多打绷带或者止痛药硬顶。

11.团体治疗：你使用药品时，所有队友都+10血。

不知道这个所有包不包括我自己。如果包括可就太强了，不包括自己也不弱。老妈的肯定.jpg

12.弹药拾荒者：你能透视到附近的弹药，生成更多弹药。

第三难度可能会选这个，第三难度的道中弹药实在太缺了。

13.支援拾荒者：和弹药拾荒一样不过改成药品。

老妈的肯定.jpg

14.武器拾荒者：改成武器

15.极度兴奋：离开安全屋时所有人获得50假血。

某种意义上相当于每关白嫖4个止疼药。很赚。

16.耐心猎手：蹲伏后每秒+10%造成的伤害，最多叠三层。

蹲哥狂喜。

17.能量装填：提示快打完子弹的0.75秒内换弹，将会临时提升30%弹匣容量，直到下一次换弹。

没用过，理论上泼水武器可以通过操作达到常驻30%额外弹匣的效果。感觉弹仓喷子用这个卡片手感会很难受。

18.战术背心：手枪冲锋枪备弹上限+30%，伤害+10%。

目前看B4B里的冲锋枪武器是挺强力的，近战泼水清怪效率很高，而且有副手冲锋枪。手枪类武器也有沙鹰、马格南、全自动格格克等可以选择。用手枪冲锋枪就是很不错的加成卡片。

19.维他命，20.水袋：分别+15生命值和+25生命值，-20%备弹容量。

不要选。纯加血量的卡片没用。加到200血也不能从尸潮里活下来。

21.麻木：有假血时，+15%防御。

目前不知道伤害抗性(防御)有没有上限，因为是百分比属性，如果没有上限的话可以通过叠很高的防御直接化身希望堡超人。80%的防御就能让锤哥一锤40的伤害变成区区8点了。

22.猛烈抨击：瞄准击杀有20%的概率让尸体爆炸，对4米以内的敌人造成15伤害。

15伤害是什么概念呢?大家可以自己去训练场看下数据，紫色牧场步枪的基准伤害是29点，最大衰减后是21点。个人估算，普通僵尸的血量可能根据关卡不同，在10-30点左右，也就是谁低难度下这个技能触发是有几率杀掉附近的普通僵尸的，另外，这种技能应该也会吃个人伤害加成。

23.散弹粉碎者：使用散弹枪时+15伤害抗性。

希望堡超人肉身扛食人魔可能性微存。

24.第二次机会：+1倒地次数，+5生命值。

赶紧换了。你要能倒地那么多次不死，让队友救起来了，说明你队友挺厉害，在少一个活人的基础上还能解决让你倒地的危险把你救起来，侧证你打的挺菜。

所以赶紧换个更有用的卡片，把这玩意删掉。

25，26，27.手榴弹袋，双手榴弹袋，多余小包：+1手榴弹库存/+2手榴弹库存-10%伤害(!)/全队+1手榴弹库存，你-10%备弹容量。

升级群体+1库存需要1500块钱，通过简单的换算可以得知，+1库存的属性等于375块钱的经济。大家都能看出来双手榴弹袋亏炸了，手榴弹袋选出来也不是很赚，那多余小包呢?个人感觉是一种选择，四个人都选多余小包，可以出门就5个手榴弹空位也不占用铜币的经济，人手5个土制5个火不是随便过尸潮?

28，29，30：腰包，单肩包，箱式包：除了箱式包是你-10%生命值，其他和手雷袋系列一样。

光靠药是没法打过尸潮的，优先考虑输出。何况纯加药品栏位，没有药也是白搭。

41：罐装食品：+40生命值，-30%最大耐力

加的挺多扣的也挺多，总体来看是赚了点血。外伤严重没钱打医药柜可以考虑点这个续一会。

不缺血的情况下就不要选了，毕竟你跑不过锤哥被锤一套肯定不止40血。

42：击球员就位：+50%(!)近战伤害，+5生命值

希望堡超人来了。50%伤害加成就高的离谱，还送5点血。近战流没有理由不首发或者次发这个天赋。

43：尖端：+25%近战伤害，使用近战武器时+10%伤害抗性，-20%弹药容量

都用近战了，扣弹药容量不太关键。因为要触发加防效果，需要一直拿着近战武器，所以小刀嫖10%减伤是不用想了。也是很强的天赋，和上面的组合一下，总共+75%攻击和10%防御。

44：(被挡住了我也没解锁我不知道)：+75%(!!!)近战伤害，近战穿透带顺劈，但是不能跑步

全游戏最强的输出技能，代价也挺可怕，不能跑步意味着很多伤害没法走位去躲。仔细一想点了上面两个也是75%加成，就没必要冒着暴毙的风险去贪输出了吧...?

45：耐用：+15%外伤抗性，+5生命值

减外伤基本感觉不出来，被集火的时候血上限该掉还是掉。点个运动鞋什么的少受点伤比较香。

46：身体护甲：+25%外伤抗性，-20%弹药容量

减外伤基本感觉不出来，被集火的时候血上限该掉还是掉。这个还扣弹容，想不出为什么点。

47：木护甲：+40%外伤抗性，-100%火焰，酸性，爆炸抗性

我的天，你冒着暴毙的风险就是为了叠外伤抗性?虽然你受的外伤少了但是你的实血扣光人还是会死啊，氪点止疼药吧，别犯傻了成吗

48：手榴弹训练：+25%投掷道具伤害

加成没什么感觉，等效一级手雷品质提升。不值得占卡牌位置。

49：爆破专家：+50%投掷道具伤害，-20%弹药容量

可能会有人用投掷物卡牌开发出破片秒锤哥的谐星打法。

50：自信杀手：在每个小关内，你和队友每击杀一个特感，你就获得2%总伤害加成，最多叠到100%(!)

杀人书是吧，这个叠5层就有10%伤害，叠10层就是20%伤害，相信大家都知道白给的总伤害加成有多赚。

51：狂战士：近战伤害和攻速+10%，每次近战击杀可以提供5%的移速加成，持续4秒

近战流的一种选择，比起上面的强力加攻，这个偏向灵活作战，可以在伤害足够的情况下优先选。

52：疤痕组织：承受所有来自灾变者的伤害减少1点。

灾变者=小僵尸，突变者=特感，傻傻分不清以为两个词一样的有没有，我一开始也没分清。

在老兵难度还能开开无双，噩梦就算了，小僵尸摸一下9血，两个小僵尸摸几轮人就半血了。

53：战斗欲望：近战击杀可以回复2血。

新手卡组有，严格说是给近战流的回复手段，也有很多人喜欢配合V小刀刷僵尸回血，实际上也可行，用两张卡换取战斗外续航，也算是个配合吧。

54：营养充足：你-20%耐力回复，队伍+10生命值。

黑哥被动。选是不会选的，但可以看出黑哥被动比霍夫曼这个糟老头子稍微强点。不过我觉得霍夫曼还是很有选择价值的，因为霍夫曼可以杀敌掉弹药，不愁子弹不够打，10血就能被多摸1-2下，不太关键。

55：断开：近战命中可使目标额外受20%伤害，持续5秒。

不知道这个能不能叠很多层，如果只能触发一层感觉价值就一般。可以换算成第二刀开始有20%伤害的加成，并且队友可以享受，考虑到小僵尸没有两刀砍不死的，砍特感太危险，砍食人魔...就不是很赚。

56：新绷带：每个小关开始时回复10点损失的生命值上限。

回复量太少，不值得选。

57：有备无患：副武器栏可以装备主武器，但切枪速度-25%。

!可太强了，隔壁COD的双倍火力可是要占用六分之一的技能槽的，这个只占八分之一。切枪速度很快所以-25%也没什么特别的感觉。

58：重度攻击：用近战武器时按住左键可以蓄力冲刺攻击，造成100%的额外伤害。

近战流的一种选择，会牺牲攻速，打小僵尸也不需要那么高的攻击。

59：进攻性拾荒者：可以透视附近的雷，生成更多的雷。

霍夫曼的一种选择，没事捡点土质，捡两个火烧烤鸟肉还是挺香的。

60：化学胆量：你喂人或者喂自己吃止疼药后，60秒内伤害+25%。

不是常驻的伤害加成，不太看好。

61：高视角：开镜速度+30%。

狙和机枪才会用到开镜速度，其他武器开镜都很快不需要这个，根据具体情况选吧。

62：一孔之见：开镜速度+50%，伤害抗性-5%。

个人感觉比高视角可以优先一点选，因为5%额外伤害无关紧要，锤哥捶你40血，5%的额外伤害也就多2血，比起上面的30开镜速度可是整整多了20%，手感是质变。也可以两个都选直接瞬镜。

63：稳定瞄准：开镜速度+80%，开镜移动速度-50%。

狙哥专属，选了这个跑射就别想开镜了。

64：射击手套，65：亮枪，66：自负：武器切换速度+25%/50%/75%，亮枪-5%伤害抗性，自负在受伤后3秒内-20%准确度。

配合切枪流技能可能会用到。打狙经常需要临时切枪，不过也有很多替代手段。

67：嗅盐，68：精神喊话：复活速度+50%/100%，精神喊话-5%伤害抗性。

老妈的肯定.jpg，精神喊话严格的比嗅盐好(锤哥，40，多2)。

也可以放弃战场拉人直接清场慢慢救人省出一张卡牌。

69：短跑，70：飞毛腿：移动速度+5%/10%，飞毛腿还会-5%伤害抗性。

飞毛腿依然是比短跑好(锤哥，40，多2)。不过伤害抗性不宜减的太多，积少成多嘛。

71：优越心肺力：+20%最大耐力，+20%冲刺效能，+5生命值

难得一个低级的比高级的效果好的卡牌，白送5血还加耐力。目前不知道冲刺效能是减少冲刺消耗的耐力，还是增加冲刺速度(没注意)，有知道的可以楼中楼说下。

72：奥运冲刺者：+30%冲刺效能，-5%伤害抗性。

属性给的没有上面的多还减防。可能跑酷谐星流会专门去选。

73：挣脱：按E可以从控制状态脱身，-50%挣脱冷却(基础60，减完30秒)。

属于是完爆爆炸头的被动了属于是。怕控的酌情选。但仔细一想带电击器也可以解控感觉又没必要选了。

74：战斗医者：使用速度+25%，救活队友还会给队友额外回复20点血。

这个白大褂是妹子吗?正式版肯定很多人会因为审美去选。使用速度貌似是加成所有进第三人称视角的读条速度的，所以使用速度还挺实用。

75：滚雷：使用喷子射击时+50%移速，喷子伤害+10%。

什么叫使用射击时呢?大家在游戏里可以注意一下，枪械开火时人物移动速度是会降低的，用狙时感觉特别明显，这段减速就算使用某武器射击时了，也就是说不是常驻+50%移速，没法变希望堡超人。

76：马拉松跑者：后退和平移不会减速，但是不能跑步。

可以无限后退走打，考虑和那个近战+75%伤害的卡牌叠一叠吧。不能冲刺意味着很多能躲的伤害没法躲。

77：必要特训：+10%队伍耐力。

比棒球棍妹的被动强点，这个加的是百分比。

78：趾高气昂：精准击杀在5秒内给你+10%移动速度。

精准击杀一般就是爆头，打特感应该是打弱点打到死。10%移速还不是常驻，太少了。

79：搅碎者：每次造成伤害会让目标在3秒内受到的伤害额外+1%，最多叠50层。

这个应该是每次叠都会刷新持续时间的，不用3秒内连打50枪也能叠到50层。用高射速的冲锋枪机枪输出特感应该会比较有效，对清小僵尸就没什么帮助了。

80：玻璃大炮：弱点伤害+50%，生命值-30。

对爆头有自信的可以考虑选一下?50%弱点伤害加成是挺多的，负面-30血可以考虑不满血的时候点，减少损失。

81：劫犯：近战攻击有2%几率回复弹药。

概率学的不好，但期望大概是20-30个敌人就有一半以上的几率恢复弹药。也没用过，不知道这个恢复弹药是不是回满。说到底除了噩梦难度弹药根本不缺嘛，有没有勇者噩梦带个这个卡片去整活啊。

82：管理重载：切枪的同时会换弹，备弹-20%。

机枪和左轮沙鹰这些换弹老大难有福了，但是也会减备弹上限，打机枪需要弹药卡片配合。

83：弹药储藏：副武器备弹无限，副武器换弹速度-20%。

无限资源意味着你可以一直用副武器清怪泼水，还能配合上面的卡牌省弹。已经想好了捡个鸟狙+TEC9乱杀。

84：生命保险：+2倒地次数，每关开始时-50块钱

妹有这个必要

85：负伤动物：残血时杀敌会回1点血。

残血的时候人都会变怂，操作也会变形。不要因为点了这个天赋觉得自己残血能把血杀回来，都是去世的教训。

86：复利：每关开始时你获得10%的持有钱数的利息。

可以忽悠队友在安全屋把钱都丢给你，一关如果有1000块钱经济，4000块复利就能多400，已经有点可观了，能多起3瓶药或者一个土质。

87：幸运儿：捡钱时你有35%的几率多拿35%的钱。

期望就是你多10%捡到的钱(和你捡到的钱多10%还太不一样)。虽然复利稳定还能非法集资，但是幸运儿有几率超期望啊。

88：金钱至上：每当你的队伍捡钱时你会额外获得5块钱，最多叠到100。

没理解什么意思，是第一次多5块第二次多10块，第二十次和以后每次多100的意思吗?那可厉害大发了。如果是每次多5块那就不太赚。

89：跑带枪：跑步的时候可以开枪。

看起来是个质变，实际上只有少数跑路场合需要请正前方怪开路的时候才会用到这个能力。根据情况选择。

90：铜币拾荒者：可以透视钱，生成更多钱。

就差直接送钱了。

91：躲避行动：受到大于10点伤害时，3秒内获得+20%移速。

不是常驻，加成时间太短，数值也不高，条件也不容易触发。

92：螺丝刀：+25%使用速度。

为什么不选战斗医者?没解锁?爬!

93：多功能工具：+50%使用速度，-5%伤害抗性。

完爆螺丝刀(锤，40，多2)。

94：实用拾荒者：透视并且生成更多的道具包。

道具包有4种，起搏器电击器工具箱弹药箱，每个的价格都在300左右，如果每个小关都能白嫖4套道具的话相当于每个小关1200经济，还挺赚。

95：兴奋剂：你喂的止疼药会让人移动、换弹、切枪速度+10%，持续30秒。

加成太少，不是常驻。妹有这个必要去选。

96：弹匣袋：手枪冲锋枪备弹上限+30%，伤害+10%。

目前看B4B里的冲锋枪武器是挺强力的，近战泼水清怪效率很高，而且有副手冲锋枪。手枪类武器也有沙鹰、马格南、全自动格格克等可以选择。用手枪冲锋枪就是很不错的加成卡片。

(上面和战术背心说反了，不过不会有人认为步枪不强吧)

97：弹药袋，98：弹药皮带，99：弹药箱：25/50/75%弹药容量。弹药皮带-20%耐力效能，弹药箱会禁止带药品。

专业弹药卡片。弹药箱说实话加成是多，但不能带药也是真的致命，因为大部分时候都会带个止疼药在残血的时候吊一下命的，没有这止疼药还真容易暴毙。

耐力效能貌似是耐力恢复，但是具体不清楚，有懂哥可以补充下。

100：准星焦点：+20%准确度。

朴实无华的强，20%准确度能让初始手枪变成近战利器，让牧场用步枪(MINI14)变成近战秒怪远程腰射爆头的强力武器。

101：光学爱好者：+30%准确度，-20%耐力效能。

不在乎跑不动的可以选这个，比准星数值多50%呢。

102：快速杀手：+50%准确度(!)，但是不能右键瞄准。

直接梦回半条命了，和摩托车头盔配合化身弗里曼博士。

103：摩托车外套：+10%伤害抗性。

终于来了一个加防御的装备。这个是希望堡超人的标准款，酌情选择。

104：垫料大衣：+15%伤害抗性，-20%耐力效能。

希望堡超人plus。记住到现在总共是25%伤害抗性。

105：摩托车偷窥：+25%伤害抗性，但是不能右键瞄准。

直接减25%伤害，你这是动力装甲头盔吧，HEV防护服是吧。和上面两件叠一叠已经50%伤害抗性了。

106：战斗训练：+5%伤害，+50%子弹穿透力。

貌似子弹穿透力影响射出去的子弹能够穿透多少敌人，和杀戮空间2机制类似，大家可以注意下，点了穿透卡牌一串几个小僵尸都可能发生。希望懂哥多说说游戏机制。

107：大口径子弹：+10%伤害，+100%子弹穿透力，-20%耐力效能。

跑不动就跑不动，这加的输出可是实打实的，点了点了，点他娘的。

108：银弹：+15%伤害，+150%子弹穿透力，每次击杀特感少5块钱。

这加成是上面两张卡的总和，还可以叠!每次杀特感少5块钱，一小关你杀10个特感也就少50块，还可以通过把钱丢给复利队友来合法避税。不点是人?

109：抗菌药膏，110：救护员袋：+30/45%治疗效能，救护员袋-20%耐力效能。

用处比较小，大部分时候都是受外伤，血打不起来。可能在打医药柜的时候比较有用。



以上就是关于喋血复仇中所有卡牌的技能介绍，游戏中的卡牌还是非常多的，玩家可以自行选择强力的卡牌进行搭配。