云顶之弈11.16怎么搭配丧尸复生大头阵容 11.16丧尸复生大头怎么玩

2021-08-11 13:53:51 来源：互联网 编辑：佚名

云顶之弈即将更新11.16版本，游戏每个版本更新都会对阵容多少有些改动，那么在该版本中丧尸复生大头阵容该怎么搭配呢，下面就为大家介绍云顶之弈11.16丧尸复生大头玩法，一起来看看吧。

云顶之弈丧尸复生大头搭配

4丧尸3复生2神谕

早期过渡

前期有龙族优先上龙族没龙族有丧尸上丧尸如果都没可以软空城，留丧尸和龙族的牌用在不影响利息的情况下上的卡来少掉血。



装备分析

前期优先拿丧尸装备，因为保血全靠丧尸。前期先找大头装备给婕拉打工的话婕拉输出太乏力中期可能会被血入不保险。



阵容站位

缩角站防刺客并且可以集火敌方单位聚一堆对手也会往这边靠让大头的炮台可以稳定输出。格温放中间给后排加8秒减伤的立场。大头放出两个大招基本游戏就结束了。



这个阵容比较看自己的质量。没有特别怕的阵容。只要能全二星装备对就吃鸡了也不用追3。

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