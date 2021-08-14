云顶之弈11.16最强阵容是什么 11.16最强阵容怎么搭配

2021-08-11 11:45:26 来源：互联网 编辑：佚名

云顶之弈马上就要在8月12号进行11.16的版本更新，更新后游戏会改动或者重做一些角色和装备，但玩家最关心的就是关于11.16的强势阵容有哪些，这里就为大家介绍一下云顶之弈11.16最强阵容，希望能帮助各位玩家。

云顶之弈11.16最强阵容推荐

【黑夜游侠】4游侠4黑夜2重骑

羁绊介绍



前期出门抢大剑，这版本游侠大剑比攻速需求更高。前期打连胜，尽量早点升人口，二阶段用斗士加丧尸或者神盾过渡最佳，肉装给猪妹，输出装给丧尸或者神盾怪。

厄斐琉斯：青龙刀、无尽、巨杀，轻语和正义可选。阿克尚：飓风、饮血、杀人剑。猪妹和芮尔：日炎和其他肉装。皎月：复活

阵容站位

两个重骑兵站前排中间，其他缩脚抱团防刺客。

克制分析

厄斐琉斯改版以后技能收益很高，所以必备一个青龙刀，无尽和巨杀帮助爆杀，一发技能直接5杀。游侠没了千珏之后，加上瑞兹和莫甘娜删除，秘书质量下降很多，因此凑四黑夜比较好。现在猪妹羁绊很好，前期可以多给她肉装，过渡很舒服

以上就是91带来的云顶之弈11.16最强阵容推荐的全部内容，云顶之弈每次进行版本改动都会对一些阵容有影响，玩家可以自己选择觉得强势的阵容来进行搭配。