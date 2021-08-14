死亡循环预售多少钱 预购有什么内容

2021-08-11 10:08:45 来源：互联网 编辑：佚名

死亡循环这款游戏在steam上也预售一段时间了，要不是经历了两次跳票相信已经有不少玩家玩到了这款游戏，下面就给大家介绍一下死亡循环预售价格和内容，感兴趣的玩家一起来看看吧。

死亡循环预购价格和内容

目前Steam商城只有一个199元的游戏预购版本，但游戏介绍中有介绍该作的数字豪华版

数字豪华版预购奖励

· 角色皮肤：“风暴骑手”柯尔特

· 一件装饰品(可穿戴增益)

豪华版内容

· 独特武器：劫富裁决者

· 独特武器：.44K四磅炮

· 角色皮肤：“派对破坏者”柯尔特

· 角色皮肤：“神枪手”朱莉安娜

· 游戏原声配乐选集

两件装饰品(可穿戴增益)

以上就是死亡循环steam上的预售价格和内容，游戏官方宣称将在9月14日发售，感兴趣的玩家不要错过。