死亡循环什么时候上市 游戏什么时候发售

2021-08-11 10:01:57 来源：互联网 编辑：佚名

死亡循环是由Arkane公司制作的第一人称射击冒险游戏，这款游戏本来计划在52020年圣诞节季 的时候发售，后来游戏跳票到5月21号，但是游戏公司游戏宣布死亡循环要延时发售，下面就带大家来接一下死亡循环的发售时间。

死亡循环发售时间

以下是来自开发商Arkane Lyon的声明：

我们已经决定将《死亡循环》的发行日期推迟到2021年9月14日。

我们致力于产品质量和确保团队对于《死亡循环》的期待，同时还要保证Arkane工作室每个人的健康和安全。我们将利用这些额外的时间来实现我们的目标：创造一个有趣、时尚和相当费脑的玩家体验。

我们为玩家长时间的等待感到抱歉，并感谢你们所有人的热情和兴奋。它是激发我们创造力和努力工作的动力。我们迫不及待地想让你们了解到更多该游戏的内容!

以上就是关于死亡循环游戏发售时间的全部内容，这已经是该游戏的第二次跳票了，可能有许多最游戏抱有期待的玩家多少有点失落，但是跳票不一定是坏事，可能是制作组打算将游戏制作的更加完善，各位玩家请期待游戏9月14日正式发售吧，不过游戏再次跳票的话就另讲了。