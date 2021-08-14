死亡循环游戏背景是什么 死亡循环怎么玩

2021-08-11 09:48:41 来源：互联网 编辑：佚名

死亡循环是由大名鼎鼎的羞辱开发商Arkane的一款第一人称的冒险新作，不少玩家多这款游戏可能还不了解，下面就为大家介绍一下关于死亡循环的游戏背景介绍，感兴趣的玩家快来看看吧。

死亡循环游戏背景和游戏特点

死亡循环是一款次世代第一人称射击游戏，由屡获殊荣的Arkane里昂开发。此工作室曾打造好评如潮的《耻辱》系列。本游戏中，两名敌对刺客受困于黑礁岛神秘的时间循环，注定要永远重复同一天。对于柯尔特来说，唯有赶在时间重置之前刺杀八名关键目标，从而结束时间循环，他才有机会逃脱。从每次循环中汲取教训：不断尝试新路径、发掘信息并寻找新的武器和能力。不惜一切代价打破循环。

如果你一开始没能成功……那就，再死一次。

每一次新循环都是改写过去的良机。从每次过往经历中汲取知识并灵活改变你的玩法，决定究竟该悄无声息地安然通关，还是该肆无忌惮地持枪冲锋陷阵。在每次循环中，你将会发现新秘密、发掘关于目标和黑礁岛的新信息，同时扩充你的军火库。配备一系列超凡能力和残暴武器后，你可以尽情使用它们，以引人注目且破坏力惊人的方式打倒敌人。明智选择你的配备，使你在这场致命的狩猎游戏中抢占生机。

为单人游戏玩法注入多人游戏的致命元素

你是英雄还是反派?在DEATHLOOP的主线剧情中，你将扮演柯尔特，在黑礁岛上四处追击目标，试图打破循环并重获自由。与此同时，你的劲敌朱莉安娜将会对你穷追不舍，朱莉安娜有可能是由另一名玩家所操控。如果你想尝试反派作风，你也可以扮演朱莉安娜悄然潜入其他玩家的战役剧情并追杀柯尔特。玩家可自行选择多人游戏模式，你也可选择由电脑控制自己战役剧情中的朱莉安娜。

以上就是关于死亡循环游戏背景和游戏特点的全部内容，游戏在steam上已经有了预购，感兴趣的玩家不要错过。