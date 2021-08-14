国王的恩赐2配置高不高 游戏要什么配置

2021-08-11 09:33:29 来源：互联网 编辑：佚名

国王的恩赐2这款游戏将在8月24号发售，现在已经可以预购了，相信已经有不少玩家购买了吧，还有一些对游戏感兴趣的玩家虽然想购买，但是怕自己家的电脑配置不行，下面就为大家就是一下国王的恩赐2需要什么配置。

国王的恩赐2配置需求

需要 64 位处理器和操作系统

操作系统: Windows 10 64-bit

处理器: Quad-core Intel or AMD processor, 2.5 GHz or faster

内存: 16 GB RAM

显卡: NVIDIA GeForce 470 GTX or AMD Radeon 6870 HD series card or higher

存储空间: 需要 20 GB 可用空间

游戏发生在遭遇重大危机的Antara国度。一场神秘的瘟疫席卷了国度全境，腐化了各处的土地和居民。难民开始从遭到感染的区域逃到Nostria王国，导致食物和资源短缺。

以上就是关于国王的恩赐2配置的全部内容，希望能帮助大家。