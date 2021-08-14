国王的恩赐2预购有什么内容 预购多少钱

2021-08-11 09:26:35 来源：互联网 编辑：佚名

国王的恩赐2这款游戏已经正式可以在steam上继续预购了，估计已经有不少玩家将这款游戏添加到了购物车中，下面就为大家介绍一下国王的恩赐2游戏的预购价格和内容，感兴趣的玩家一起来看看吧。

国王的恩赐2预购价格和内容

PC Steam版开启了预购，标准版199元，支持简体中文。

游戏还有“领主版”(219元)和“公爵版”(239元)。

领主版额外包含：欺骗之杖、寒冰之锤、和谐之杖、暴君之剑、空洞护甲、英雄与反派高级礼包。

公爵版包含：领主版全部内容，以及数字画册、官方原声。

再续传奇国王的恩赐2是富有传奇色彩的国王的恩赐系列电子游戏期待已久的续作，此系列是最具代表性的回合制角色扮演类游戏之一。披荆斩棘，开创属于自己的未来，承担后果，做出艰难抉择，用全新的方式体验跌宕起伏的经典传说系列。

以上就是关于国王的恩赐2预售价格和预购内容的全部信息，虽然价格都各有差异但是在这三个的性价比都非常高，想要买什么版本玩家自己决定。