国王的恩赐2什么时候发售 游戏多久上线

2021-08-11 09:16:37 来源：互联网 编辑：佚名

国王的恩赐2是一款由1C Entertainment公司制作的回合制RPG游戏，由于前作国王的恩赐广受玩家们的好评，本作将战术性的回合制战斗继续发扬光大，为玩家呈现沉浸式的角色扮演游戏体验。下面就为大家介绍一下国王的恩赐2的发售时间，感兴趣的玩家来看看吧。

国王的恩赐2发售时间

国王的恩赐2是经典的中世纪回合制游戏国王的恩赐系列续作，近期官方正式公布了游戏的发售时间。

本作将于2021年8月24日发售。

发行平台包括 PlayStation4、Xbox One、Nintendo Switch 及 PC，PC版本中国大陆地区将由方块游戏发行，首发语言包含简体中文。

以上就是关于国王的恩赐2发售时间的全部内容，游戏已经可以预购了，感兴趣的玩家可以去steam上进行购买。