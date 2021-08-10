暗黑破坏神2重制版需要什么配置 需要什么系统

2021-08-10 16:12:31 来源：互联网 编辑：佚名

玩家饱受期待的暗黑破坏神2重制版马上就要上线了，由于是重制版画面和各种细节肯定会会比原来好很多，那有不少玩家表示游戏重置之后怕自己的电脑带不动，不知道这游戏要什么配置才能玩，下面就给大家介绍一下暗黑破坏神2重制版需要的配置和系统。

暗黑破坏神2重制版配置要求和电脑系统

暗黑破坏神2重制版需要windows10系统才能游玩，如果是windows7的话游戏会闪退。

操作系统：Win10

CPU：Intel Core i3-3250或AMD FX-4350

显卡：Nvidia GTX 660或AMD Radeon HD 7850

内存：8GB

硬盘空间：30G

分辨率：1280*720

推荐配置：

操作系统：Win10

CPU：Intel Corei5-9600k或AMD Ryzen5 2600

显卡：Nvidia GTX 1060或AMD Radeon RX 5500 XT

内存：16GB

硬盘空间：30G

分辨率：1280*720

以上就是关于暗黑破坏神2重制版需要的配置和系统全部内容，其实这款游戏的配置要求不是很高，只要不是硬件太老的电脑一般都能带的动，另外暗黑破坏神2重制版只支持win10，因为dx12不支持win7啊，微软都停止支持win7一年多了，不是工作需要的话趁早换了吧。