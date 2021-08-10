暗黑破坏神2重制版几号发售 暗黑破坏神2重制版多少钱

2021-08-10 16:00:58 来源：互联网 编辑：佚名

暗黑破坏神2一直都是玩家们一直讨论的话题，这个经典的IP暴雪即将发售重制版，很多玩家对暗黑破坏神2重制版抱有极大的期待，下面就为大家介绍一下暗黑破坏神2重制版的上市时间和价格，感兴趣的玩家一起来看看吧。

暗黑破坏神2重制版上市时间和价格

游戏将于9月24日进行不删档公测，公测日期临近，喜欢游戏的玩家已经可以前往购买了。

预购价格介绍

暗黑破坏神2重置版美区售价39.99美元(约合人民币258.16元)，暗黑破坏神万恶之源珍藏组合版售价59.99美元(约合人民币387.27元)。

美服预售地址

暗黑破坏神2重置版台版售价为新台币1290元(约合人民币298.38元)，暗黑破坏神万物之源珍藏组合版价格新台币1899元(约合人民币439.24元)。

以上就是关于暗黑破坏神2重制版的上市时间和价格的所有内容，游戏已经可以预购了，感兴趣的玩家可以去暴雪购买页面选购。