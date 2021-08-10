废土之息的配置要求高不高 废土之息需要什么配置

废土之息是一款即将在9月2号推出的废土生存冒险游戏，估计有些玩家已经看是关注这款游戏了，有些玩家担心废土之息的配置问题，下面就带大家了解一下废土之息的配置要求，一起来看看吧。
最低配置
需要 64 位处理器和操作系统
操作系统: Windows7
处理器: Intel i5 Quad-Core
内存: 4 GB RAM
显卡: NVDIA GeForce GTX 750 Ti
DirectX 版本: 9.0
存储空间: 需要 3 GB 可用空间
废土之息是一款轻废土冒险独立游戏。 如果你喜欢废土战车，可以尝试驾驶众多风格手感迥异的车辆，还可以给它们装配不同的车辆装备。 如果你喜欢腰缠万贯，可以体验到上百种贸易商品带来的倒买倒卖的乐趣。
以上就是关于废土之息配置的全部内容，可以看到这个游戏的配置要求还是非常低的，几乎所有家用电脑都能够流畅运行这款游戏。
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