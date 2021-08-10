废土之息是什么游戏 废土之息好玩吗

2021-08-10 15:40:57 来源：互联网 编辑：佚名

废土之息是一款由SunjoyGame公司制作的冒险生存游戏，游戏以末日废土作为背景，游戏发售日期在2021年9月2号，下面就为大家介绍一下关于废土之息的游戏背景和亮点，感兴趣的玩家一起来看看吧。

废土之息游戏介绍和特点

中文名称：废土之息

英文名称：Breath of the Wasteland

制作公司：SunjoyGame

发行公司：SunjoyGame

游戏类型：冒险游戏AVG

游戏平台：PC

游戏语言：中文,英文

发售日期：2021-09-02

《废土之息》是一款轻废土风格冒险独立游戏。游弋在各据点倒买倒卖赚取财富、穿越危机四伏的野外、探索迷雾重重额地图、收集废品和历史的珍宝……推翻这陈旧的规则，建立属于你的全新“秩序”，让贫瘠的废土世界再度繁荣。

游戏特点



废土之息是一款轻废土风格冒险独立游戏。游弋在各据点倒买倒卖赚取财富、穿越危机四伏的野外、探索迷雾重重额地图、收集废品和历史的珍宝……推翻这陈旧的规则，建立属于你的全新“秩序”，让贫瘠的废土世界再度繁荣。

爽快载具驾驶 独特战斗方式

越野车、装甲车、巴士、坦克……多种车辆，截然不同的操作手感，砍人已经不够爽了，来装甲车互殴吧!

掌控废土经济 体验跑商乐趣

沙漠、平原、森林，三大不同风格地区，55个据点售卖上百种各不相同的商品，价格和库存实时变动，囤积居奇倒买倒卖，享受金钱带来的快乐!

千种组合搭配 个性改装车辆

主炮、机枪、导弹、激光、货舱、挡板、修理，七大类型百余种装备。货车装导弹，坦克装货舱!随心自由组合属于你的车辆武装。

自由探索世界 丰富支线彩蛋

种类繁多的收集品、据点各不相同的委托、天气变化、随机事件、隐藏任务、地图彩蛋……为你带来一个可沉浸的废土世界!

以上就是关于废土之息的游戏介绍，游戏比较冷门，将在9月2日发售，感兴趣的玩家敬请期待。