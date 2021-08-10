异形火力小队有没有中文 异形火力小队支持中文吗

2021-08-10 09:52:40 来源：互联网 编辑：佚名

异形火力小队是一款第三人称异形射击游戏，这款游戏已经可以在steam上预购了，不少玩家多多这款游戏非常感兴趣，不过有的玩家要问了，异形火力小队这款游戏支不支持中文，下面就给大家介绍一下有关异形火力小队是否有中文的问题，一起来看看吧。

异形火力小队会不会有中文

语言介绍

游戏目前支持11种不同的语言种类，其中中文包括了简体中文与繁体中文。

至于官方中文翻译得是否信达雅，就要等游戏正式上线后进入游戏一探究竟了。

游戏介绍

异形：火力小队是一款以经典的“异形”宇宙为背景的第三人称合作生存射击游戏。

你的高级陆战军火力小队将被卷入殊死战斗，旨在平复不断升级的异形威胁。

与两名玩家或AI队友一起面对可怕的异形，以及威兰德-汤谷公司的合成人敌群。

带领整个火力小队决胜四场独特的战役，探索异形宇宙的新篇章。

创建并定制独属于你的殖民陆战队员，随心选择各种职业、武器、装备和特长，在这个惊险刺激的生存射击游戏中力挽狂澜。

关于异形火力小队游戏支持语言种类介绍就到这了，目前游戏预购还在进行中，感兴趣的玩家可以去steam上购买，还可以领取奖励。