异形火力小队预购有哪些 异形火力小队预购奖励是什么

2021-08-10 09:48:30 来源：互联网 编辑：佚名

异形火力小队这款游戏在steam上已经可以预购了，steam上由标准版和豪华版两种捆绑包可购买，任意版本都会有奖励，游戏即将在八月份发售，这里就为大家介绍一下异形火力小队预购奖励内容，一起来看看吧，

异形火力小队预购奖励内容

预购奖励

预购任意版本的异形火力小队即可获得高级陆战队礼包，内含头巾配饰、数字红色迷彩武器配色、3种武器贴花，以及“破胸者”搞笑动作。

异形火力小队是一款以经典的“异形”宇宙为背景的第三人称合作生存射击游戏。你的高级陆战军火力小队将被卷入殊死战斗，旨在平复不断升级的异形威胁。

与两名玩家或AI队友一起面对可怕的异形，以及威兰德-汤谷公司的合成人敌群。带领整个火力小队决胜四场独特的战役，探索异形宇宙的新篇章。创建并定制独属于你的殖民陆战队员，随心选择各种职业、武器、装备和特长，在这个惊险刺激的生存射击游戏中力挽狂澜。

以上就是关于异形火力小队预购奖励的全部内容，多这款游戏感兴趣的玩家不要错过了。