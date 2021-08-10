异形火力小队什么时候发售 异形火力小队几号上市

2021-08-10 09:44:23 来源：互联网 编辑：佚名

异形火力是一款由Cold Iron Studios LLC制作的第三人称射击游戏，游戏以异形作为背景，想必大家都非常好奇这款游戏的发售时间吧，这里就为大家介绍异形火力小队的发售时间，感兴趣的玩家来看看吧。

异形火力小队发售时间

发售时间：2021年8月25号



游戏即将在本月的25日发售，首日补丁除了会添加简繁体中文支持外，还会添加新模式、不同难度等级等内容。

值得一提的是游戏虽然包含中文但需要玩家在下载首日补丁后才能添加。

在游戏中玩家将于另外两名玩家或者AI队友一起面对可怕的异形，以及威兰德-汤谷公司的合成人敌群。

带领整个火力小队决胜四场独特的战役，探索异形宇宙的新篇章。创建并定制独属于你的殖民陆战队员，随心选择各种职业、武器、装备和特长，在这个惊险刺激的生存射击游戏中力挽狂澜。

以上就是关于异形火力小队发售时间的全部内容，游戏已经开始预售了，感兴趣的玩家可以在steam上购买。