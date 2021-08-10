虚实之间2什么时候发售 虚实之间2上市时间

2021-08-10 09:32:51 来源：互联网 编辑：佚名

虚实之间2是由Flow Fire制作的一款俯视角垂直射击游戏，游戏的背景设定在一个被机器占领的世界里。游戏即将发售，下面就带大家了解一下虚实之间2的发售时间和故事背景。

虚实之间2发售时间和故事介绍

虚实之间2即将于2021年8月19日开启抢先测试。

游戏的背景设定在一个被机器占领的世界里。玩家需要通过一层又一层的战斗，使用强大的武器、升级和快速反应击败一系列机器人部队。你能阻止世界末日吗?

该作比前作引入了新的游戏技术规则，将游戏玩法和世界带到一个全新的水平，将拥有更大的军火库，扩展了新的职业。新技术也为画质带来了提升，并带来了更多功能。

以上就是关于虚实之间2发售时间的全部内容了，多这款游戏感兴趣的玩家不妨先收藏，以防错过。