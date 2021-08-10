神佑释放有几个职业 神佑释放有哪些职业

2021-08-10 09:23:41 来源：互联网 编辑：佚名

神佑释放这款游戏目前正在火热进行中，不少玩家想要入坑但首先想要了解游戏中有几个职业，有哪些职业，这里就伟大这里就为大家介绍一下，一起来看看吧。

神佑释放职业介绍

神佑释放有5种可供选择的职业风格。

职业可以是挥舞斧头的狂战士、剑盾撞击的战士守护者、利器射击的游侠、施法的魔法师或专注于治疗或支援的牧师。

狂战士是温柔的巨人，他们在敌人面前可以是残暴和野蛮的。他们是无所畏惧的战士，能够在战场上造成巨大的破坏。狂战士提供了一个广泛的攻击区域，有助于轻松清除大量的怪物。装备着巨大的双手武器和对屠杀的渴望，狂战士们一头冲进敌人之中，几乎不顾他们的安危。

在过去，狼人为了除掉混沌，愤怒地冲向了黑塔。

有记载说，愤怒的狼人在战场上与混沌作战时，也消灭了许多人类。

自从破灭之后，狼人训练了如何处理愤怒，现在已经掌握了如何在战场上不再是一个麻烦。

如今，狂战士以战士和看门狗的身份周游世界，保护自己的家乡不受其他愚蠢种族的侵害。

⊙ 风格: 近战

⊙ 主要武器: 斧头

⊙ 种族: 狼人

守护者是战场上必不可少的战士。他们的盾牌让他们有足够的耐久度，可以正确定位自己在用剑攻击敌人。他们在攻击和防御之间的平衡能力在长期的战争中提供了稳定性。

随着城市的联合，旧帝国的军队比以往任何时候都更有统治力。随着时间的推移，军队的标准武器和战斗方式成为今天守护者战术的基础。

⊙ 风格: 近战

⊙ 主要武器: 锋利的剑

⊙ 种族: 人族和玛斯库

魔法师以其神秘的能力给予敌人巨大的伤害。

远见魔法和元素魔法会撼动地面，击败敌人。

魔法师可以通过组合不同的魔法来攻击敌人。

有时他们会害怕自己神秘而无穷的力量，因为他们是最早发现魔法的种族，他们自古以来就生活在这里。

当精灵们不朽的时候，他们能够在几个世纪里研究和完善他们的魔法。

一些精灵将魔法的秘密带给了人类，而第一批人类法师也小心翼翼地守护着这些秘密。

他们是人类魔法师的起源。

⊙ 风格: 远程战斗

⊙ 主要武器: 法杖

⊙ 种族: 人族和精灵

牧师拥有保护和支持己方的最佳能力。

牧师服务于神灵，被赋予神圣的力量。而他们既能带来自己的愤怒，也能带来仁慈，从而赢得战斗的胜利。

在远古时代，牧师们只是单纯的崇拜神灵，让人们去信仰。

然而，在破灭之后，一切都变了。

牧师们现在漫游在这片土地上把整个神殿的正义带给那些伤害卢米奥斯人民的人。

⊙ 风格: 远程战斗

⊙ 主要武器: 法杖

⊙ 种族: 人族和玛斯库

如果魔法不是你的菜，但你仍然喜欢范围作战，游侠可能是最适合的。

用弓箭武装起来，你可以从远处与敌人交战。

在旧帝国的时代，游骑兵是作为侦察兵和间谍横跨大陆。

他们用自己的能力获得的信息为帝国的领导人出谋划策，或者他们秘密地加入最隐蔽的战斗。

他们利用自己的致命弓箭和各种陷阱，让对手无所适从，直到战斗胜利。

⊙ 风格: 远程战斗

⊙ 主要武器: 长弓

⊙ 种族: 精灵

以上就是关于神佑释放角色介绍的所有内容，玩家可以选择自己喜欢的角色来玩。

