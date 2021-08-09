破晓传说最低配置要多少 配置要求高不高

破晓传说是一款日系冒险rpg游戏，游戏即将在9月10号发售，不少玩家多游戏非常感兴趣，但是有怕自己的电脑带不动，这里就为大家介绍一下破晓传说的配置要求，感兴趣的玩家一起来看看吧。
最低配置:
操作系统: Windows 10 (64-bit Only)
处理器: Intel Core i5-2300 or AMD Ryzen 3 1200
内存: 8 GB RAM
显卡: GeForce GTX 760 or Radeon HD 7950
DirectX 版本: 11
存储空间: 需要 45 GB 可用空间
声卡: DirectX compatible soundcard or onboard chipset
推荐配置:
操作系统: Windows 10 (64-bit Only)
处理器: Intel Core i5-4590 or AMD FX-8350
内存: 8 GB RAM
显卡: GeForce GTX 970 or Radeon R9 390
DirectX 版本: 11
存储空间: 需要 45 GB 可用空间
声卡: DirectX compatible soundcard or onboard chipset
以上就是关于破晓传说对于pc配置的要求，其实配置要求还是比较低的，配置跟不上的玩家可以降低画面效果来流畅运行游戏。
开拓者正义之怒这款游戏以已经在steam上开始预售了，相信一定吸引了不少玩家的兴趣，这里就给大家玩家们带来开拓者正义之怒的配置要求，一起来看看吧。开拓者正义之怒配置要求最低配置需要64位处理器和操作系统操作系统:Windows7处理器:Intel(R)Core(TM)i3-2310MCPU@2.10
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